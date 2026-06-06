15欖球｜華將許峻嚴從梯隊到為港隊獻達陣 為能穿上港隊球衣而感觸

今次亞洲欖球錦標賽港隊15人欖球隊派出不少新生代球員出戰，亦有許多球員是初次代表香港上陣，而上場對斯里蘭卡獻出一達陣的華將許峻嚴（Glenn Hui）亦是其中一員，由梯隊一路打上連續2次代表香港，對於周日再有機會披上港隊戰衣對韓國，他亦表示難以想像能有代表香港的一天，也為此而感到感觸。

許峻嚴（Glenn）在香港兒時在香港成長，13歲到澳洲升學近年回流香港。攝影：魏國謙

Glenn上場對斯里蘭卡獻出一達陣。攝影：魏國謙

Glenn在兒時在香港長大，爸爸是在香港士生土長的番禺人，而媽媽是北京人，他坦言在這樣的文化背景下，走出舒適圈並在欖球闖出一片天的感覺十分奇妙，Glenn提到他接觸欖球的原因也相當有趣：「當時大概8歲，啱啱開始會打欖球係因為我阿媽覺得我太懶，之後有個叔叔就介紹左呢個運動比我，之後就開始對呢個運動產生熱愛打到依家23歲。」雖然13歲的時候到了澳洲升學，但他仍保持對欖球的熱愛，他亦提到初次代表香港梯隊出戰時聽到國歌激動到喊：「2023年我收到教練邀請出戰世青賽啦，我好坦白講我係一個好容易情緒激動嘅人，當我第一次著上嗰件球衣並唱國歌時，眼淚好似瀑布咁，我直接喊咗出嚟，真係非常感動。」

Glenn提到初次代表香港梯隊出戰時聽到國歌激動到喊。攝影：魏國謙

Glenn坦言沒有想到可以再次代表香港甚至在主場出戰。攝影：魏國謙

而在悉尼讀完大學後Glenn得到賀咸邀請加入本地球會「三軍會猛虎欖球會」因此回流，在經歷過受傷和打法的轉變，他亦坦言沒有想到可以再次代表香港甚至在主場出戰，感觸表示：「6個月前我真係冇諗過自己會喺度著上港隊嘅球衣，第一次對斯里蘭卡，第二次對韓國，我真係好感動可以有呢個機會，都好多謝家人、教練同埋朋友支持我，令我可以到呢個level。」而提到明日對韓國的比賽，Glenn提到對手非常強壯，而且技術嫻熟，球隊必須在早段便進入狀態，並在防線上將他們逼退並全力以赴。Glenn也提到她的女朋友將會遠道從悉尼飛來香港看他比賽，他也笑指到時情緒可能又會好激動。

記者/攝影:魏國謙