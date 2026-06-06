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15人欖球｜港隊周日主場鬥韓國力爭7連冠 蘇禮文迎代表香港30場：用行動以身作則

即時體育
更新時間：17:33 2026-06-06 HKT
發佈時間：17:33 2026-06-06 HKT

港隊男子15人欖球隊周日在香港足球會主場出戰亞洲欖球錦標賽，將會迎戰韓國，而今戰若取勝港隊亦將完成歷史性7連冠，而球隊周六在香港足球會進行操練，主教練賀咸（Nigel Hotham）表示今戰將會很困難，並希望球隊可以交出最好表現，而即將代表港隊30場的蘇禮文（Kyle Sullivan）亦希望可以用行動去傳達以身作則的訊息。

賀咸強調球隊必須打出最好的表現

港隊男子15人欖球隊因同時間需要備戰來年世界盃，因此分途出擊一隊前往日本進行集訓，另派出香港選拔隊出戰作客斯里蘭卡的首場亞洲欖球錦標賽，最終以15:14險勝取得開門紅，而周日港隊則會主場出擊鬥強敵韓國，若能取勝即封王並創下歷史性的7連冠，而部分早前到日本集訓的成員亦會歸隊迎擊強敵。

而今次的領軍主教練賀咸則表示上次作客因為不少球員是首次出戰，因此因緊張和焦慮而影響到表現，但相信球員在經歷完上次比賽磨合和經驗會表現更好，而對於對手韓國他則表示：「這肯定會是一場艱難的比賽，韓國隊在地面爭搶和定位球的表現非常強，因此我們也必須有更好的表現。」

蘇禮文即將代表港隊30場 望用行動以身作則

而今戰亦將歸隊的蘇禮文亦將迎來生涯第30次代表出戰，他亦笑言聽到時感覺自己老了，而被問到他的經驗能為團隊帶來什麼時，蘇禮文表示：「在領導方面我不是一個話多的人，但以身作則是我最先想到的，所以我做的每件事都身體力行和投入，用行動去傳達訊息。」他亦提到不少年輕球員今次亦獲機會，他認為這也是一個好的機會令他們去傳達他們配得上港隊這件球衣亦以此為榮，被問到周日將會是他第30次代表港隊，加上在主場出戰對他意義是什麼時，蘇禮文則表示：「對我來說，每一次代表出場都非常有意義。無論我們對陣誰，無論是哪支隊伍，無論我們在哪裡。但正如你所說，我認為在主場比賽總是特別的。我在這裡打過很多比賽。擁有主場觀眾的支持，對我們和我個人來說，將是巨大的鼓舞。」

 

 

記者/攝影:魏國謙

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