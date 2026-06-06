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桌球｜吳宜澤香港訪問中說：我拿世界冠軍翌日就將這冠軍放低了 不會每日去回味它

即時體育
更新時間：15:37 2026-06-06 HKT
發佈時間：15:37 2026-06-06 HKT

22歲的新任桌球「世界冠軍」吳宜澤周四帶著冠軍獎盃到Now TV接受資深桌球評述員饒家輝的訪問，難得年紀輕輕登頂後的他沒被勝利沖昏頭腦，他笑說得獎後翌日已將世界冠軍這勝利放低，他說：「很多人可能因為勝利迷失心智，但我應該不會，我沒有每天去回味世界冠軍這勝利，最希望保持剛開始（桌球）那份初心。」

吳宜澤奪冠後，父母為兒子披上國旗。新華社
吳宜澤奪冠後，父母為兒子披上國旗。新華社
新華社
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吳宜澤在香港接受資深桌球評述員饒家輝的訪問。直播截圖
吳宜澤在香港接受資深桌球評述員饒家輝的訪問。直播截圖

上月初在享負盛名的世界桌球錦標賽決賽，吳宜澤跟前世界冠軍、英格蘭的梅菲（Shaun Murphy）打足35局比賽，國家隊代表以18:17首奪這項桌球界最舉足輕重的冠軍，訪問這天，他談到打桌球的天份及努力的比例時說：「我覺得自己的桌球天份佔百份之99，努力佔百份之一。」

直播截圖
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為為求專心練波  甘願跟朋友減少來往

「但那百份之一的努力是非常非常難的，有了天份之後，還是要有足夠的勤奮，不要斷去提升自己，因為桌球是一個十分難的運動，要進步，是需要很多時間去打磨的。」吳宜澤為了桌球，除刻苦訓練外，更跟同學、朋友斷絕來往，一心只為專心打桌球，他也說：「我也有一些朋友的，由於我必須要花全部的時間在桌球上，所以只會偶爾跟他們聊幾句或者見一面放鬆一下自己。」

來自甘肅蘭州的吳宜澤從7歲開始接觸桌球，吳爸爸見兒孖有這方面的天賦，就汏心全力培養他，當年停了收入穩定的古董店，亦賣掉蘭州的全家唯一住房，將錢全投入兒子身上，包括陪兒子往東莞的丁俊暉桌球學院練學習，亦陪兒子前往英國謝菲爾德（Sheffield）定居，全部都是為了桌球。

父母為自已的付出  是自己一種打好波的動力

吳宜澤在拿起世界冠軍獎盃時也說「父母才是真正的冠軍」，談到父母，他表示：「父母給我付出的一切，也是有壓力的，但沒有影響到我對打球的信心，這反而對我是一種動力。」

今年初來港比賽的奧蘇利雲(左)及吳宜澤(右) 在山頂活動中談過不停。資料圖片
今年初來港比賽的奧蘇利雲(左)及吳宜澤(右) 在山頂活動中談過不停。資料圖片
資料圖片
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吳宜澤（左四）談到丁俊暉（左三）及趙心童（右二）。資料圖片
吳宜澤（左四）談到丁俊暉（左三）及趙心童（右二）。資料圖片

談「火箭」、丁俊暉、趙心童

今年2月初在啟德上演世界格蘭披治桌球大獎賽，賽前有一次在山頂的活動，桌球傳奇奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）不時跟吳宜澤聊天，談到這位亦師亦友的傳奇不時通過短訊給他一些建議，吳宜澤說：「他提醒我要保持自己的節奏，我是一個需要持續得分以及一個進攻的球員，找到自己的節奏是很關鍵的。」他亦說到自己的弱點包括在安全球上的防守及選球方面有提升的空間。

小丁為我們年青後輩及中國桌球作出很大貢獻

那次出席山頂的球星還有兩個他想多謝的，一個是丁俊暈、一個是趙心童。「暉哥給我們創造了很多很多的比賽機會，包括訓練條件也比以前好很多，那個時候也只有他一個人去拼，那是十分困難的事，他為我們年青的後輩及中國桌球確實出了很大很大的貢獻。」小丁在吳宜澤摘世界冠軍後曾說：「屬於我們的時代到來了！」

「趙心童去年成為第一位亞洲球手、第一位中國人成為『世界冠軍』，讓我想到有一天可能我也想站在那裡。」吳宜澤坦言手上這個「世界冠軍」比自己預期的早來了。


記者：徐嘉華

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