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法網｜名宿阿加斯讚施維利夫潛能未見底 「他絕對值得贏一次大滿貫！」

即時體育
更新時間：15:14 2026-06-06 HKT
發佈時間：15:14 2026-06-06 HKT

德國名將施維利夫（Alexander Zverev）將於周日的法國網球公開賽男單決賽迎戰意大利球手高保利（Flavio Cobolli），力爭打破宿命捧走生涯首座大滿貫錦標。美國網球傳奇名宿阿加斯（Andre Agassi）賽前大開金口力撐這位29歲球星，認為他多年來屢敗屢戰的堅韌精神，絕對值得贏得一次大滿貫，更直言其能力遠不止於此，只要跨過這道心理關口，勢將蛻變至更高層次。

屢敗屢戰精神獲高度評價

施維利夫的職業生涯已贏得24個ATP巡迴賽錦標，唯獨在最高殿堂總是欠缺臨門一腳。他過往曾三次殺入大滿貫決賽均鎩羽而歸，最痛心一次莫過於在2025年澳洲網球公開賽決賽受挫於冼拿（Jannik Sinner）拍下。當時瀕臨崩潰的他在場內留下了一句令人心酸的剖白：「我就是不夠好，就這麼簡單。」
事隔17個月，施維利夫再次站上大滿貫決賽舞台，誓要用行動推翻自己當日的說話。擁有八座大滿貫錦標的阿加斯對施維利夫給予高度評價：「他能夠經常在這些大賽走到最後，絕對值得極大的讚賞。無論順境逆境，這傢伙總能站在那裏，只要你獲得足夠多的機會，（奪冠）遲早會發生的。對於他多年來總是功虧一簣卻能不斷重新振作的堅韌，你必須給予尊重。」

阿加斯：其比賽仍有極大上升空間

阿加斯認為奪得大滿貫是球員生涯的分水嶺，更直指施維利夫的能力絕不只局限於目前的成就：「他的比賽還有很大的上升空間，而且力量十足。他的發球非常漂亮，強大的第一發球讓他能在對手發球局的關鍵時刻放開手腳自由揮灑。無論周日賽果如何，我都希望看到他繼續進步，但現在看來，這個冠軍已是他的囊中物。」

前「一姐」禾琪：大滿貫對其家族意義非凡

前世界「一姐」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）亦十分認同這場決賽的重要性。她指出，施維利夫過去一直被「三巨頭」以及新生代雙雄艾卡拉斯及贊歷克冼拿壓制，今次絕對是破繭而出的最佳時機：「他花了很長時間才走到這一步，現在贏得大滿貫的鑰匙已握在他自己手中。網球對他們來說是家族事業，如果能登上網球界的巔峰並贏得大滿貫，這對他整個家族而言將意味著一切。」

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