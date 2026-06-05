羽毛球｜李卓耀印尼公開賽直落兩局負周天成8強止步
更新時間：17:26 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:26 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:26 2026-06-05 HKT
港隊羽毛球手李卓耀周五在印尼羽球公開賽男單8強，面對中華台北名將周天成。港將力戰下以15：21、15：21告負，無緣晉級4強，代表港隊今次印尼公開賽的征程也隨即結束。
首局中段被拉開 次局開局連失6分
世界排名23位的李卓耀是港隊在今站餘下的唯一代表，而他8強的對手是世界第6位的周天成，後者上圈剛淘汰港將伍家朗。首局雙方初段互有領先，然而李卓耀被扳平至12：12後未能穩住局面，隨後周天成突然爆發，以21：15先下一城。
第二局李卓耀開局表現低迷，連失6分，隨後李卓耀雖然一度追近分差至4分，但依然無法扭轉敗局，最終再輸一局15：21，局數0：2見負，8強止步，同時也代表港隊在今站印尼公開賽的征戰隨着李卓耀出局而結束。
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