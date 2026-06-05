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港足｜香港9-10月首次主辦東盟盃 足總正努力爭取落戶啟德

即時體育
更新時間：16:35 2026-06-05 HKT
發佈時間：16:35 2026-06-05 HKT

周五中國香港足球總會召開記者會，除了公佈由盧比度擔正港隊主教練外，亦同時與國際足協策略專案總監Theodore Giannikos共同宣佈香港將於9月-10月主辦東盟盃（FIFA ASEAN CUP）的D2組別賽事，足總主席霍啟山表示比賽除了可為本地球員帶來對不同風格對手交手的機會外，以及推動本地球迷氣氛，也有助本港鞏固國際體育城市的地位。

香港首主辦東盟盃 足總爭取啟德搞

東盟盃是去年落實與東南亞足協合作舉辦的新賽事，並分為2個級別，D1將由印尼雅加達主辦而D2則由香港主辦，記者會中由Theodore Giannikos公佈，首屆賽事合計將有14隊參賽，惟確切參賽隊伍、場館以及獎金亦並未有定案，他亦指詳情將於世界盃後再作公佈。而香港主辦的D2包括港隊在內有6支隊伍，採單循環小組賽形式進行，小組首名將晉級冠軍賽，次名則會落入季軍賽。

而足總主席霍啟山在致辭時表示：「由於賽事安排喺FIFA國際賽期，各支球隊可以派出比較完整容出戰，令整體嘅競爭水平咧進一步提升。對球員嚟講特別係青年球員呢個係一個非常重要嘅機會，透過喺主場面對不同風格嘅對手，加上具競爭性嘅賽事形式，可以短時間內累積國際賽嘅經驗。」他亦指賽事亦有助推動本地球迷氣氛和有助本港鞏固國際體育城市的地位，亦感謝FIFA和東南亞足協的信任，而在訪問時被問到會否考慮將比賽放在啟德體育園舉辦時，是足總總幹事張炎有則指：「我哋目前正與啟德方面討論，因為今次係一項重要賽事，而且係香港歷史性第一次主辦，當然我哋會努力爭權喺啟德舉行，但目前仍在商討。」

 

記者/攝影:魏國謙

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