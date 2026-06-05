Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法網｜安祖莉娃橫掃歌絲卓贏「俄烏之戰」 首闖大滿貫決賽 賽後零交流拒絕握手

即時體育
更新時間：15:49 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:49 2026-06-05 HKT

法國網球公開賽女單四強戰上演了一場充滿話題性的「俄烏之戰」。年僅19歲的俄羅斯新星安祖莉娃（Mirra Andreeva）發揮出色，以直落兩盤6:1、6:3擊敗烏克蘭好手歌絲卓（Marta Kostyuk），職業生涯首度殺入大滿貫決賽。由於兩國正處於交戰狀態，這場比賽充滿濃厚的政治色彩，兩人賽前不僅破例分開合照，賽後亦未有握手交流，令賽場內外同樣充滿火藥味。

全場34次失誤 歌絲卓泥地17連勝告終

賽前曾造出泥地17連勝佳績的15號種子歌絲卓，今仗面對8號種子安祖莉娃卻顯得患得患失。比賽初段，歌絲卓在首個發球局便因兩次發球雙錯誤而遭破發；即使隨後一度在對手發球局逼出40:0的優勢，卻因高風險擊球頻頻失準而未能把握。全場比賽，歌絲卓出現多達34次非無壓力失誤，最終只打了1小時16分鐘，便被防守更穩健的安祖莉娃連贏兩盤淘汰。
賽後，成功報卻今年馬德里網賽決賽一敗之仇的安祖莉娃難掩興奮：「她是一位了不起的球員，也是非常難纏的對手。我對自己的發揮感到非常滿意，而且能夠報回馬德里的一箭之仇，並首度躋身大滿貫決賽，這種百感交集的感覺真的很奇妙，我以前從未有過這樣的感受。」

賽前分開合照賽後零交流

撇除競技層面，這場比賽因持續數年的俄烏戰爭背景而備受矚目。賽前雙方氣氛已略顯緊張，有別於網球賽事的傳統，兩人並未有走到網前合照，而是各自站在網的兩邊與球童單獨拍照。
當安祖莉娃把握住第一個賽點拿下勝利後，兩人一如外界預期般未有走到網前握手。落敗的歌絲卓迅速離開球場，僅轉身向看台上部分披著烏克蘭國旗的球迷揮手並送上飛吻致意。事實上，在本屆賽事期間，歌絲卓及其他烏克蘭球手曾多次公開發聲，講述俄羅斯入侵對其國家的影響，因此這場「俄烏之戰」的冰冷結局，實屬意料之中。安祖莉娃晉級後，將會波蘭外圍賽黑馬祖華蓮絲卡（Maja Chwalinska）爭奪后冠。


 

最Hit
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
01:29
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
影視圈
4小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
03:21
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
9小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
9小時前
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬
社會
2小時前
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
影視圈
7小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 15:48 HKT
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
23小時前
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
教育新聞
8小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
22小時前