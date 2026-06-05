港足｜盧比度坐正港隊主教練 想提拔更多本土球員盼為球隊注新血

中國香港足球總會周五召開記者會，公佈港隊新任主教練，以及國際足協東盟盃發佈，主教練一職將由暫代主帥盧比度正式「坐正」，足總主席霍啟山表示選擇盧比度是基於現階段港隊正值一個重建階段，亦更重視青年的培訓，因此以此基礎下認為Chino是最好的選擇，Chino也表示希望可以用更多本土球員為港隊注入新血。

港隊主教練一職將由暫代主帥盧比度正式「坐正」。攝影：魏國謙

盧比度擔正主教練 霍啟山指符合球隊未來發展

足總原定2日召開記者會公佈新任港隊主帥，但因東盟盃細節的問題而推遲至周五舉行，霍啟山致辭時表示港隊正在一個重要的發展階段，並指希望逐步建立一支更年青和具競爭力的球隊，記者會中宣佈由暫代主帥盧比度轉正，正式擔任港隊主教練一職，Chino致辭中也表示在未來的數年中未會有太多歸化兵，因此希望可以給予新球員更多機會，並借此為球隊注入新血。

霍生指現在港隊正值長遠發展的關鍵時刻，特別注重青訓因此董事會和小組亦認為Chino比較合適。攝影：魏國謙

霍啟山致辭時表示港隊正在一個重要的發展階段，並指希望逐步建立一支更年青和具競爭力的球隊。攝影：魏國謙

而霍生在記者會後受訪時透露選擇Chino的原因，他指現在港隊正值長遠發展的關鍵時刻，特別注重青訓因此董事會和小組亦認為Chino比較合適，他亦提到其他原因：「第一點係我哋希望教練瞭解香港足球生態同體系，第二係穩定性同有長遠嘅發展，第三點係有唔同嘅經驗啦，所以我哋覺得Chino係多方面最符合。」而提到選擇對本地更為了解的教練，是否吸取到過往的一些教訓時，霍生則表示並不認同是教訓反而是經驗的累積和階段性的變化，而Chino則是現階段最適合的人選。而提到Chino因在接手暫代主帥後僅贏得賀歲盃，被外界質疑其執教能力，在場的足總幹事張炎有則表示未能單以成績去衡量，加上當時的人腳未齊，而他亦重申Chino符合他們的擇人標準。

Chino致辭中也表示在未來的數年中未會有太多歸化兵，因此希望可以給予新球員更多機會。攝影：魏國謙

Chino受訪時亦指未來的目標是想打造一支優秀球隊，並在未來的世界盃外圍賽具競爭力。攝影：魏國謙

盧比度想重用更多年青本地球員

而Chino受訪時亦指未來的目標是想打造一支優秀球隊，並在未來的世界盃外圍賽具競爭力，但他也明白需要時間去打造球隊：「這個過程需要時間，未來2-3年甚至更久也未必會有歸化球員，這表示我們必須更依賴本土球員並給予他們機會，另外我們也要稍微更新陣容，因部分球員年紀開始大，我們需要注入新血，但當然這不是一次性大刀寬斧進行，而是循序漸進。」他亦表示未來會在不同的國際賽窗口比賽，目標當然是提高排名，但同一時間也想年輕球員可以有更多上場機會，而提到外界不少人亦對他抱有質疑，Chino則表示尊重質疑者的意見，但他的工作是令球員信任他和幫助港隊。



記者/攝影:魏國謙