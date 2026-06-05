法網｜外圍賽黑馬締造歷史 祖華蓮絲卡爆冷挫舒妮達殺入女單決賽

今屆法國網球公開賽冷門賽果一場接一場，來自波蘭的外圍賽球手祖華蓮絲卡（Maja Chwalinska），在女單四強以直落兩盤7:6（7:4）、6:4擊敗剛淘汰「一姐」的俄羅斯25號種子舒妮達（Diana Shnaider），成為法網歷史上首位闖入決賽的外圍賽球手，將與另一位俄羅斯超新星安祖莉娃（Mirra Andreeva）爭奪這項泥地大滿貫的最高殊榮。

九戰僅失一盤 寫下網壇新童話

當比賽結束的一刻，難以置信的祖華蓮絲卡癱坐在紅土場上，隨後走到場邊用毛巾掩面痛哭。賽後被問及感受時，她依然顯得難以平復：「老實說，這就像一場夢。我不知道發生了什麼事，也不知道該說些什麼。」

這位24歲的波蘭球手創造了網球史上最令人震驚的決賽之旅之一。她不僅是法網史上首位晉級決賽的外圍賽球手，更是繼2021年美網的拉度簡奴（Emma Raducanu）之後，歷史上第二位達到此成就的大滿貫外圍賽球員。在過去三周的征途中，她連過九關，期間竟然只失落過一盤，表現令人咋舌。

百名外奇兵 憑刁鑽打法破局

身高僅1.64米（5呎5吋）的祖華蓮絲卡憑藉極高的球商和多變的打法彌補了力量上的不足，在面對擊敗了莎芭蘭卡的舒妮達時，祖華蓮絲卡全場運用大量的切球、大角度調動及精準的放短球（drop shots），徹底打亂了對手的節奏。她在關鍵時刻更展現出無比的勇氣與冷靜，全場無壓力失誤只有17次，遠少於對手的36次，5次破發分把握到3次，成功率達到60%，最終以盤數2:0成功爆冷晉級決賽。

曾憂無錢交酒店租 獎金翻倍大豐收

有趣的是，連祖華蓮絲卡本人也沒料到自己能走得這麼遠。隨著晉級輪次增加，不斷累積的酒店帳單一度令她擔憂無力支付，直至波蘭飲品公司 Oshee 伸出援手。不過，這個煩惱現在已經煙消雲散。晉級決賽已為她確保了至少162萬美元（約1,260萬港元）的獎金，這筆款項幾乎是她過去十年職業生涯總獎金（約86萬美元）的兩倍。

祖華蓮絲卡賽後笑言：「我們別假裝有人預料到這結果，我本來在百名之外，現在卻身處大滿貫決賽，這感覺太不真實了，我很難去消化這一切。」她將在周六的決賽中，迎戰以6:1、6:3輕取歌絲卓（Marta Kostyuk）的8號種子安祖莉娃，力爭延續這個神奇童話。