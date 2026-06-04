馬拉松｜司徒兆殷八月參加個人首個「七大馬」 鄭文皓望爭亞洲半馬錦標賽資格

三日前才從澳洲以破個人最佳（PB）的1小時17分04秒完成一項半馬拉松賽返港的「粉紅大佬」司徒兆殷，今日（4號）出席ASICS GEL-KAYANO 33新鞋試跑體驗會時透露有新挑戰，她將於8月30號首次參加「七大馬」之一的澳洲悉尼馬拉松，期望能刷新個人最佳（PB）；同場的香港青年半馬紀錄保持者鄭文皓7月亦會到澳洲黃金海岸再戰半馬，同樣為PB而戰。

司徒兆殷（右）及鄭文皓今年下半年各有目標想達成。徐嘉華攝

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曾因髖部傷患感沮喪 被逼退出東京馬拉松

他們2人今日應邀到合和中心出席ASICS GEL-KAYANO 33新鞋試跑體驗會，全運會女子全馬代表司徒兆殷周日才在澳洲塔斯馬尼亞參加完半馬拉松賽，並以1小時17分04秒刷新PB，這個PB意義重大，因為這是她經歷3個月傷患的困擾後的一個成績的肯定。

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35歲的司徒兆殷於今年一月的渣打馬拉松創個人PB的2小時43分23秒奪得亞軍後，一心為3月「七大馬」之一的東京馬拉松衝一衝成績，看能否衝到9月愛知名古屋亞運會的參賽資格，於是渣馬後不斷練習，弄出右髖受傷，她說：「渣馬後，我為備戰東馬不斷練，傷了髖部，足足3個月每行一步都痛，感覺好沮喪，傷癒後主要踩好多單車（以三鐵的部份練法）去備戰幾日前的澳洲半馬，能刷新PB，是好大鼓舞。」

從未參加過「七大馬」（之前六大」的司徒兆殷今次是應ASICS邀請參加8月悉馬，她希望能把握機會再創PB，她說：「以我的年齡，剩下跑全馬的機會剩下不太多，所以近年先集中全馬，今次悉馬是一項好大型的比賽，各地精英都會前去參加，它的賽道有很多上落斜，這是我最善長的，大家看到我在難跑的渣馬都能破PB，所以我都期望悉馬能刷新全馬的PB。」

徐嘉華攝

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鄭文皓望達標參加11月澳門亞洲半馬錦標賽

至於22歲的鄭文皓曾於2023年的澳洲黃金海岸半馬拉松跑出1小時10分21秒的香港青年紀錄，去年11月，他在日本上尾刷新半馬PB的1小時08分02秒，今年7月他將再到黃金海岸「福地」參加半馬，望再創PB。

22歲、就讀中大運動科學系的鄭文皓坦言沒想到自己的半馬青年紀錄會維持了接近3年沒人破，他說：「我猜青年紀錄很快就會被破，以我現在的能力，應可跑入1小時05分左右，若狀態好的話，希望7月黃金海岸能做到。」鄭文皓希望藉著更好的半馬時間跑入11月8號澳門舉行的的亞洲半馬錦標賽。

司徒兆殷及鄭文皓今日參加的活動是日本專業跑步品牌ASICS於今日至28日期間，在全港四大人氣商場啟動「跑者升級站」期間限定巡迴展覽的第一天，活動是為慶祝品牌標誌性皇牌穩定型跑鞋GEL-KAYANO 33正式登場而設，此型號搭載ASICS最新研發的FLUIDSUPPORT穩定技術，將長跑的穩定性與舒適度推向全新高峰。

司徒兆殷認為此鞋十分適合練習，加上兩層SUPPORT，適合於路跑或泥地、沙地上訓練。

GEL-KAYANO 33具FLUIDSUPPORT雙層中底結構，包括上層採用輕盈高回彈的FF BLAST MAX材質，提共極致柔軟腳感，下層則以FF BLAST PLUS泡棉提供穩固承托；另有細節位升級，後跟位置加入PureGEL緩震科技，大幅提升吸震能力，鞋面採用全新工程針織網眼，更輕盈透氣。

記者/攝影：徐嘉華