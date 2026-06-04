港足｜港隊明晚主場鬥蒙古 足總賽前公佈新主帥 盧比度懶理：比賽先係首要任務

港隊周五（5日）晚在香港大球場對上蒙古，球隊周四（4日）進行賽前訓練，操練後港隊由暫代主帥盧比度和茹子楠出席記者會，中國香港足球總會明日下午亦會公佈新任主教練，Chino則表示未有過多理會說明日比賽才是主要任務，並指絕不會輕敵並全力應戰，而茹子在相隔近半年再入選，他則對明日的比賽感期待，再次與Chino合作也令他有在東方時熟悉的感覺。

Chino指全力以赴絕不輕敵

港隊今個國際賽期將出戰2場友賽，周五先主場對上蒙古，2隊今在香港大球場進行操練，訓練完結後港隊由看守主教練盧比度和茹子楠出席記者會，對於備戰狀況Chino表示：「我對球員們都感到非常滿意。這幾天天氣非常炎熱，他們都付出了全部。有些球員從中超回來後有點疲憊，但他們恢復得很好，我認為他們都為明天的比賽做好了準備。」而茹子楠因傷相隔近半年再入選，曾效力東方的茹子對於再次與Chino合作則說：「對上一次代表香港已經是上年，今次回來在Chino的協助下，有之前在東方熟悉的感覺，都好期待明天的比賽。」而目前港隊對蒙古未嘗一敗，Chino被問到會不會因此有壓力時，他則坦言：「我認為每場比賽都會有困難，在國際賽上排名並不代表一切，所以我們必須全力以赴，不會低估任何對手。」早前港隊補選劉家喬，Chino則透露是因祖連奴要留港照顧剛生完第二胎的老婆未能隨隊作客，因此補選Kyle。

茹子指再次與Chino合作也令他有在東方時熟悉的感覺。攝影：魏國謙

Chino則表示未有過多理會坐正問題，說明日比賽才是主要任務。攝影：魏國謙

足總明日公佈港隊新任主帥 Chino懶理指比賽才是首要任務

而足總明日下午將會召開記者會，公佈港隊新任主帥以及關於東盟盃的細節，Chino被問到對公佈新任主帥有什麼感受時直言：「我目前只考慮明日的比賽，我只道明晚我還是會坐在教練席上，所以這才是我的首要任務。」而被追問到記者會會不會見到他時Chino僅回應有可能。而茹子被問到希望新任港隊主帥能為球隊帶來什麼時，他則指：「希望會帶來新的力量，而且每一次新教練會有不同的戰術，希望我們可以盡快熟悉他們的踢法。」

蒙古17歲小將卡布。攝影：魏國謙

蒙古主帥拉堅尼剛上任僅半個月。攝影：魏國謙

拉堅尼不明白球隊以前畏戰作風。攝影：魏國謙

蒙古主帥不明白球隊以前畏戰作風

而蒙古剛上任僅半個月的主帥拉堅尼在記者會中亦坦言，單從排名和過往港隊的表現已看到2隊的差距，但相信球隊可在比賽中踢出最好的表現，而他亦直指出蒙古隊過往的問題：「我在接手時看了球隊以前的錄影，尤其是以前對香港的比賽，我不明白為何球隊要這麼害怕，一開波便立即後退並給予對手機會，我不喜歡這樣的球隊，因此我也會嘗試讓球隊明日真正地踢足球，希望可以有好表現，也可以展現出球隊心態上的轉變。」

記者/攝影:魏國謙