羽毛球｜李卓耀跟應屆亞錦賽銀牌得主鬥足三局 險勝入八強

香港羽毛球一哥李卓耀在印尼羽毛球公開賽成為港隊中唯一躋身8強的港將！他周四在雅加達舉行的超級1000印尼公開賽16強，在先輸一局下，以16:21、21:13、21:14反勝印度21歲的應屆亞錦賽男單亞軍Ayush Shetty，躋身周五8強將對中華台北名將周天成，後者在16強以2:1勝新手爸爸伍家朗。

李卓耀是唯一殺入印尼公開賽八強的香港代表。資料圖片

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世界排名23的阿耀對比自己年輕接近9年、世界排名20的亞錦賽銀牌得主Ayush，首局Ayush先下馬威以21:16先拔頭籌，正尋求打破今季獎牌荒的阿耀在緊接2局頂住只許勝不許敗的壓力，先後以21:13、21:14反勝對方，取得8強席位，下一圈將對世界第6的周天成。

阿耀在一日前的首圈，曾跟世界排名第4的法國波波夫（Christo Popov）鬥足3局，同樣險勝過關。

伍家朗力戰下不敵中華台北名將周天成。資料圖片

世界排34的伍家朗跟周天成打足3局，可惜港將力戰下以15:21、21:16、14:21見負，未能跟阿耀在8強「內訌」。

同樣在16強止步的還有混雙的「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪及女雙的「雙楊配」楊雅婷、楊霈霖分別以0:2不敵國家隊程星、張馳及應屆亞錦賽銅牌組合、印尼的Siti Fadia Silva Ramadhanti及Amallia Cahaya Pratiwi。

鄧俊文及謝影雪繼四月亞錦賽後，再次不敵國家隊代表程星及張馳。資料圖片

楊雅婷（左）及楊霈霖（右）不敵印尼東道主組合。楊雅婷ＩＧ圖

值得一提，「鄧謝配」在第一局刁時以20:22先失一局，到第2局，港隊曾在中後段急起直追，在落後12:17下追至18:18平手，可惜關鍵時未能把握時機，終以18:21提早出局。

記者：徐嘉華