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法網｜莎芭蘭卡大熱倒灶8強出局 情緒失控致被逆轉

即時體育
更新時間：13:11 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:11 2026-06-04 HKT

法國網球公開賽爆出冷門，一姐莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）在女單八強戰面對俄羅斯的舒妮達（Diana Shnaider）於領先一盤的大好形勢下，以6:3、5:7、0:6盤數反輸1:2，無緣晉身四強，始終未能嘗到法網冠軍的滋味。一姐賽後坦言比賽後段情緒過於激動，以致失去控制。

大好形勢下崩盤 決勝盤慘吞「光蛋」

今屆法網女單賽事中，隨著多位大滿貫冠軍得主相繼出局，手握4座大滿貫單打錦標的莎芭蘭卡本被視為奪冠的絕對大熱。在對陣舒妮達的比賽中，她一度以6:3、4:1遙遙領先，看似晉級在望。然而，局勢隨後急轉直下，她在最後13局中竟輸掉了12局，決勝盤更吞下「光蛋」出局。
回顧她在第4圈擊敗日本名將大阪直美後的賽後記者會，莎芭蘭卡曾展現出極佳的心理狀態。當時她表示自己「保持著積極進取的態度」、「對自己的表現非常滿意」，並準備好「不惜一切代價去贏得這個美麗的獎盃」。然而，面對舒妮達時，這份從容卻蕩然無存。

情緒失控成致命傷

這場失利，很大程度上歸咎於大風的天氣以及她自身的情緒波動。全場比賽，莎芭蘭卡出現了多達57次無壓力失誤，遠超她的46個致勝球。習慣以底線強抽「一擊必殺」的她，在強風中未能及時調整步法與戰術，最終自亂陣腳。
賽後，莎芭蘭卡難掩失落，她在記者會上坦承自己敗給了情緒：「或許我太過執著於自己從未在這裏（法網）贏過冠軍，這讓我過度思考，情緒也變得過於激動。在比賽的某些特定時刻，我失去了控制。」

急需調整心態 展望溫網賽季

雖然莎芭蘭卡自2023年賽季以來，在大滿貫賽事中從未在八強前止步，穩定性冠絕女子網壇，但她屢次在關鍵時刻因抗壓能力不足而失諸交臂。痛定思痛，莎芭蘭卡表示必須尋找解決方案：「我真的厭倦了因為情緒過於激動，而以這種不理想的方式輸掉比賽。」接下來，她將重新整理心態，把目光投向即將展開的草地賽季及溫布頓網球錦標賽，力求再次證明自己的實力。

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