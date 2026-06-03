鍾景輝離世丨King Sir鍾景輝陳年運動照曝光 培正「百米飛人」曾膺校運會總冠軍

提到「King Sir」鍾景輝，大眾第一時間聯想到的必然是他那把極具標誌性的渾厚嗓音、其對香港話劇界的深遠貢獻，以及無數深入民心的經典角色。然而，這位戲劇泰斗在年輕時，原來是一位叱吒田徑場的運動健將！從網上的King Sir陳年運動照看到，他曾擁有「麒麟臂」及強勁的肌肉線條。若當年他沒有選擇踏上舞台，香港體壇或許會多了一位星級田徑代表。

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培正年代叱吒風雲 澳門賽跑出11秒3佳績



一直活躍於香港話劇界的鍾景輝，其實是培正中學的知名校友。他從小學五年級開始成為「培正人」，並一直讀至高中畢業。回憶起那八年的青蔥歲月，King Sir依然難掩興奮：「八年來，好開心。」

原來，King Sir早在中二時期便開始接觸田徑，並代表學校出戰多項運動會。他曾是五十年代培正的「百米飛人」，在學界田徑史上留下過輝煌的一頁。他笑談當年的威水史：「記得有一年去澳門比賽，我在一百米跑出了11秒3的個人最佳時間！不過那天好大風，而且是順風，可能超了風速也不定，哈哈。」

華僑日報。香港公共圖書館數碼館藏

包辦短跑接力金牌 膺校運會全場總冠軍



King Sir在田徑場上的巔峰時刻出現在中六畢業那年。當年他在校際陸運會上所向披靡，一口氣連贏100米、200米以及兩項接力賽的冠軍，榮膺全場總冠軍，風頭一時無兩。除了培正時期，鍾景輝升讀學院依然兼顧戲劇與運動。在離開香港深造前，他不僅活躍於崇基劇社，曾自編自導自演翻譯作品《危險的角落》，更同時在體育場上發光發熱。就讀英文系的King Sir在崇基第一屆校運會個人包辦男子100、200米、跳遠和三級跳共四項冠軍，100米更跑出11秒7的絕佳時間，並以總分28分勇奪男子組賽事總冠軍。

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當年若不選戲劇便投身體育界



「King Sir」於一次受訪中曾經提到：「當年我選擇戲劇係第一志願，第二志願係體育。我贏全場冠軍(田徑)。」他並直指若選擇體育會從運動員或教練方向發展。回看網上流傳的King Sir陳年運動照展現出強健體魄的，網民無不驚嘆King Sir的「文武雙全」。從田徑跑道上的衝線一刻，到舞台上的聚光燈下，鍾景輝都以同樣的熱情與專注，演繹出精彩絕倫的人生。