網球｜黃澤林伯明翰挑戰賽正賽 兩盤搶七勝塔維晉身16強

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）在ATP125伯明翰挑戰賽旗開得勝，於當地時間周二（2日）的首圈賽事，這位7號種子經過兩盤「搶七」激戰後，以7：6（7：5）、7：6（12：10）力挫英國外卡球手塔維（Oliver Tarvet），順利晉身16強，隨後將與世界排名170位的意大利球手羅馬諾（Filippo Romano）爭奪8強席位。

世界排名109位的港將黃澤林，今次直入伯明翰挑戰賽正賽，更被列為7號種子。Coleman 首圈面對排名340位的英國外卡球手塔維，雙方首盤互保發球局纏鬥至6：6。決勝局黃澤林一度領先6：1，其後連失4分被對手追至6：5。不過幸好Coleman及時調整狀態，以7：6（7：5）先取一盤。

首盤結束後比賽因天雨暫停比賽，重開後雙方繼續拉鋸，再次戰至「搶七」，最終Coleman在被對手追平10：10時，頂著壓力，連取2分，以7：6（12：10）再取一盤之後，以總盤數2：0擊敗英國球手，晉級16強。下一仗Coleman將與世界排名170位意大利的羅馬諾爭奪8強席位。