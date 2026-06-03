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法網｜歌絲卓勝出烏克蘭內戰入4強創歷史 激動落淚將勝仗獻祖國

即時體育
更新時間：11:48 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-03 HKT

法國網球公開賽女單8強，迎來歷史上首次由兩位烏克蘭球手合演的大滿貫半準決賽。23歲的歌絲卓（Marta Kostyuk）在激戰三盤後，以6:3、2:6、6:2擊敗被她譽為「烏克蘭網球傳奇」的7號種子施維杜蓮娜（Elina Svitolina）。歌絲卓不僅成為公開賽年代以來首位殺入法網女單4強的烏克蘭女將，她更在賽後激動落淚，將這場意義重大的勝仗獻給正飽受戰火摧殘的祖國。

淚灑球場慰戰火亡魂

這場歷史性的對決進行前夕，烏克蘭多地（特別是首都基輔）剛遭到導彈及無人機襲擊，造成至少18人死亡。一直心繫祖國的歌絲卓在贏波後情緒激動，在接受訪問時不禁淚灑當場。歌絲卓哽咽地說：「我們在烏克蘭又經歷了一個艱難的夜晚，特別是在基輔，有很多人喪生，所以我想將這場比賽獻給烏克蘭。」同時，她亦不忘向師姐致敬：「我想指出施維杜蓮娜對網球、烏克蘭人以及我的深遠影響，她真的不可思議。」
施維杜蓮娜賽後亦坦言，兩人的成就是對烏克蘭下一代的巨大啟發：「令人非常悲傷的是，我們每天都要承受這種沉重和痛苦，在恐懼中不知道明天會為我們的家人、朋友和整個烏克蘭帶來甚麼。」

斥俄羅斯球員沉默 下仗誓挫安祖莉娃

歌絲卓帶著泥地賽17連勝的強勢晉級4強，但她接下來將面臨極具火藥味的對決，將硬撼俄羅斯新星安祖莉娃（Mirra Andreeva）。自2022年2月戰爭爆發以來，歌絲卓與其他烏克蘭球手一直堅拒與俄羅斯及白俄羅斯球手握手。
對於俄羅斯球員對戰爭保持沉默，歌絲卓直斥：「對我來說，這已經不再是沮喪了。他們都是成年人，清楚知道發生了甚麼事。如果他們想迴避談論，那是他們要承受的後果，不是我。當你知道這一切正在發生，而你卻無動於衷時，我不知道你晚上怎麼還能安然入睡。」而安祖莉娃被問及將面對烏克蘭對手時，則淡淡回應：「跟誰打都沒關係，我只專注於迎面而來的網球和比賽本身。」

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