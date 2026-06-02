學界籃球｜翁金驊被爆體罰學生 就事件致歉並指用了不當方式責罰

今日網上流傳一段疑似香港籃球名宿翁金驊在漢華中學執教期間，在籃球場上體罰學生，校方較早前已發通告指翁金驊已被停職，並指事件發生於2023-24年期間，翁金驊亦在社交媒體上就事件致歉，指自己用了不當方式責罰學生，並會反省絕不重蹈覆轍。

翁金驊道歉全文：

各位朋友，很抱歉打擾到大家。

對於近日在網上流傳之影片，我想作出以下回應：

首先，對於影片中的學生，我深表歉意。無論學生犯了任何規則或過失，或基於任何情況，本人都不應以此方式責罰同學，明白事件為他帶來不適或傷害，本人謹此衷心致歉。

對於網絡上的批評與斥責，我亦會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。

目前我已經停止在學校的教練職務，並全面配合任何要展開的相關調查。

從職業球員到退居教練工作近三十年，對於自己用了不當方式的責罰學生，我深感歉意。

籃球是我的終身事業，我的人生亦一直圍繞着籃球運動。教授籃球，傳承這項運動，仍然是我的抱負。

是次事件辜負了大家對我的期望，在此再次向社會，向一直支持、關愛我的朋友、家人、學生，致以最深的歉意！

