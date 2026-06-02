法網｜「一姐」莎芭蘭卡轟12Aces橫掃大阪直美 興奮到跳「月球漫步」：我還想繼續打！

法國網球公開賽女單16強由一姐莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）對日本名將大坂直美（Naomi Osaka）之戰，周一在菲利普夏迪耶球場（Court Philippe Chatrier）上演夜戰，是自2023年後首場安排在夜間進行的法網女單比賽。一姐全場轟出12個A士球，以直落兩盤7:5、6:3取勝，連續四年強打入8強。賽後，莎芭蘭卡心情極好表演「月球漫步」，逗得全場觀眾捧腹大笑。

莎芭蘭卡賽後心情極好表演「月球漫步」，逗得全場觀眾捧腹大笑。新華社

重炮對決 莎芭蘭卡發球更勝一籌



這場兩大女子網壇重炮手的對決備受矚目。莎芭蘭卡與大坂直美在過去三個月內已是第三度交鋒，莎芭蘭卡最終僅花1小時26分鐘便再次勝出。雖然大坂直美在首盤初段率先破發，但莎芭蘭卡隨即穩住陣腳，全場轟出12個「Aces」（大坂直美僅2個），一發得分率更高達83%，在自己的發球局中佔盡優勢。

相反，大坂直美的一發成功率僅得53%，多次在領先40:15下被逼至「刁時」，給予了莎芭蘭卡不斷施壓的機會。莎芭蘭卡全場21次在對手二發時搶攻得手，成為致勝關鍵。

打法多變成取勝關鍵



除了「暴力發球」外，莎芭蘭卡今仗的戰術運用亦極為聰明。她多次巧妙地使出放短球，5分來自這種突襲，全場她還有11次上網拿下10分，展示出全面的技術。



女單僅存大滿貫決賽經驗者 8強鬥舒尼達



隨著其他前冠軍及決賽份子紛紛出局，莎芭蘭卡已成為目前女單籤表中，唯一擁有大滿貫決賽經驗的球員。賽後她表示：「在夜間比賽的感覺太棒了，我真想一直打下去！感謝你們帶來如此美妙的氣氛，是你們讓這個地方變得特別。」

她亦不忘稱讚對手：「我為勝利感到高興，這是一場非常艱難的比賽。大坂直美是一位偉大的球員，與她交手總是硬仗。」一姐晉級8強將會遇上25號種子舒尼達（Diana Shnaider）。