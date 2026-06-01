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法網｜女雙16強不敵好友組合 張瑋桓雖敗猶榮創港網歷史

即時體育
更新時間：19:15 2026-06-01 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-01 HKT

香港網球「一姐」張瑋桓（Eudice）在法國網球公開賽的神奇之旅遺憾告終。她與斯洛文尼亞拍檔伊查域絲（Veronika Erjavec）出戰女雙第三圈（16強）賽事，面對好友兼昔日雙打老拍檔、中華台北的梁恩碩與日本好手青山修子組成的跨國組合，最終以直落兩盤稱臣，無緣8強。儘管未能再晉一級，但Eudice生涯首次闖入大滿貫16強，已成功為香港網壇寫下光輝新一頁。

張瑋桓雖敗猶榮創港網歷史。香港網總圖
張瑋桓雖敗猶榮創港網歷史。香港網總圖
張瑋桓雖敗猶榮創港網歷史。香港網總圖
張瑋桓雖敗猶榮創港網歷史。香港網總圖
張瑋桓（右）及梁恩碩奪過不少WTA女雙比賽的獎項。資料圖片
張瑋桓（右）及梁恩碩奪過不少WTA女雙比賽的獎項。資料圖片

今仗面對知己知彼的老拍檔梁恩碩，張瑋桓組合開局即備受考驗。首局便遭對手打破發球局，其後這對「港斯組合」未能及時站穩陣腳，首盤合共被三次破發，以1:6先失一盤。

換邊後，張瑋桓與伊查域絲迅速調整狀態，在第二盤展開反撲。兩人在第三局率先成功破發，隨後順利保發，一度建立起3:1的領先優勢。可惜好景不常，大賽經驗豐富的青山修子/梁恩碩組合隨即發力連追多局，並兩度打破Eudice組合的發球局。最終張瑋桓與拍檔以3:6再失一盤，總比數以0:2落敗，結束今屆法網征程。

雖然未能拿下8強入場券，但張瑋桓今屆法網的表現已足夠亮眼。她不僅刷新了個人職業生涯的大滿貫最佳成績，更成為香港網壇的驕傲。這次寶貴的16強經驗，相信將為她未來的職業生涯注入強心針。

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