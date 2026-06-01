第69屆體育節｜「楚河漢界・智匯全城」及「親子運動會」圓滿舉行 市民齊聚感受體育節熱鬧氣氛

第69屆體育節於5月底繼續帶來連串精彩活動，「「楚河漢界・智匯全城」及「「親子運動會2026」分別於2026年5月30及31日假荃灣體育館舉行，吸引大批市民到場參與。兩項重點活動分別以中國象棋文化及「 運動融入生活」為主題，透過比賽、互動遊戲及體能挑戰等元素，讓不同年齡層參加者投入其中，體驗運動樂趣。

棋藝競技結合文化互動 市民投入象棋世界

「楚河漢界・智匯全城」以中國象棋為主軸「，透過比賽、示範及互動體驗活動，讓市民感受中國傳統棋藝文化的魅力「。活動當日設有 棋藝與人生」分享環節，特意邀請廣東省隊、全運會團體銅牌得主陳幸琳和張學潮來港，分享運動員成長歷程及棋藝心得「 兩名特級大師亦即場獻技，以 車輪戰」形式挑戰多盤棋局「， 上演 閉目棋戰」，吸引大批市民圍觀欣賞。現場另設文化展覽及 眾星奕樂」體驗區「，透過局局挑戰、象棋謎 及象棋機械人對弈等互動體驗，讓市民從不同角度認識中國象棋文化，家長與小朋友亦踴躍參與其中。

活動同場還有象棋公開賽，多支隊伍參與對弈，場內氣氛緊張刺激，參賽者展現策略分析及應變能力，體現棋藝對奕的精萃。

親子攜手挑戰體能任務

陳晞文現身鼓勵運動同樂 翌日舉行的「「親子運動會2026」同樣吸引眾多家庭參與，體育節大使陳晞文「 滑浪風帆）亦帶同兒子到場， 與在場家長及小朋友互動交流。她表示： 很高興看到這麼多家庭一起參與，除了促進親子關係，更能從小培養小朋友對運動的興趣。小朋友在挑戰中學會堅持，正正體現了體育精神，也讓家長和孩子一同留下珍貴回憶。」

活動設有8大體能遊戲區，包括障礙賽及團隊協作遊戲等，小朋友透過跑步、跳躍、爬行等動作完成挑戰，家長則化身最佳拍檔，與子女一同投入分組競賽「。不小小朋友完成挑戰後仍意猶未盡，主動再次參與不同遊戲。有家長則表示，活動有助小朋友提升自信及成功感，同時增加親子互動機會，讓一家大小共度愉快週末時光。

6-7 月體育盛事精彩不斷

除了 楚河漢界・智匯全城」及 親子運動會2026」外，第69屆體育節於6月至7月將繼續帶來連串精彩活動，涵蓋多項比賽、運動體驗及同樂日活動，包括「「城市體育 年華」（6月28日）及「VRC夏日浪花祭」（7月25日）兩項重點活動，適合不同年齡及興趣的市民參與，一同感受運動與互動體驗帶來的樂趣。

體育節由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 港協暨奧委會）主辦， 獲康樂及文化事務署資助，今年以 一線牽 全城動」為主題，於4月至8月期間在全港各區舉行50多項體育活動，推動全民運動風氣，鼓勵市民積極參與，一同動起來，保持身心健康！