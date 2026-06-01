法網｜淘汰祖高域後再發威 巴西19歲新星方斯卡力克魯迪首闖8強

方斯卡（Joao Fonseca）在法網男單賽場上再創歷史。經歷落後兩盤下驚天逆轉淘汰祖高域（Novak Djokovic）的五小時激戰後，這位19歲巴西超星僅休息短短48小時便再度披甲。面對兩屆法網亞軍魯迪（Casper Ruud），方斯卡延續神奇之旅，激戰四盤後成功闖入生涯首個大滿貫8強。

連場激戰 盡顯大將之風

方斯卡在今屆法網晉級過程含金量極高，前三圈賽事已兩度經歷五盤大戰，包括在第三圈落後兩盤下連扳三盤反勝淘汰祖高域。無獨有偶，他第四圈的對手魯迪在首三圈亦打過兩場五盤大戰。今仗雙方體能備受考驗，激戰近四小時後，最終方斯卡憑藉極具威脅的正手抽擊，以7:5、7:6、5:7及6:2擊退魯迪笑到最後。兩人今仗均打出51個致勝球，第一發球得分率超過七成；方斯卡在面對9個破發分中更挽救了7個，展現出超越年齡的成熟。

談到今仗的發揮，方斯卡直言贏在關鍵時刻夠冷靜：「魯迪大賽經驗豐富，畢竟兩度打入過法網決賽。其實比賽初段我打得幾吃力，好在頭兩盤去到關鍵分我都把握得好好，這點令我非常滿意。」

獲偶像見證 創巴西網壇歷史

值得一提的是，巴西傳奇名宿、三屆法網冠軍古爾頓（Gustavo Kuerten）今日亦有親臨現場，見證這位19歲同胞新星的比賽。這場勝仗不僅讓方斯卡成為公開賽年代以來，打入法網男單8強最年輕的巴西球手，更是自2004年其偶像古爾頓之後的巴西第一人。方斯卡賽後難掩興奮，大讚前輩是國家英雄：「古爾頓絕對是我們國家，以至整個網壇的偶像！他為人謙虛又有魅力，今次能夠在他面前擊敗強敵，對我來說是一份莫大的榮幸。」

今屆法網男單冷門不斷，賽場掀起了一股「青春風暴」。晉級8強後，方斯卡將迎戰20歲的捷克小將文錫（Jakub Mensik）；而另一位19歲新星祖達（Rafael Jodar）則會挑戰德國名將施華利夫（Alexander Zverev）。

