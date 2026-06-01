法網｜25歲生日慘遇滑鐵盧！ 4屆盟主絲維迪克16強爆冷出局 「我緊張到身體不受控制」

法國網球公開賽周日繼續出現爆冷賽果！4屆女單冠軍波蘭名將絲維迪克（Iga Swiatek）在25歲生日當天遭遇滑鐵盧，於16強以直落兩盤5:7、1:6慘負烏克蘭球手歌絲卓（Marta Kostyuk），無緣晉級8強。隨著這位前任盟主出局，意味著今年的法網女單必定會誕生一位全新的冠軍得主。絲維迪克將落敗的主因歸咎於心理質素，直言自己緊張得身體不受控制。

生日戰大失水準非第一次

原本力爭連續7屆殺入法網8強的絲維迪克，今仗面對此前3次交手從未失過一盤的歌絲卓，卻打得荒腔走板。絲維迪克在首盤一度擁有「發球勝局」的大好機會，卻因正手頻頻失誤而遭逆轉；次盤更是兵敗如山倒，連失六局慘敗。

賽後，這位紅土女王毫不掩飾地剖白了自己脆弱的心理狀態，並對未能及時調整情緒感到沮喪：「感覺糟透了。我知道自己輸波是因為太過緊張，我的身體根本無法做出正確的反應、做該做的事。你知道嗎，這已經不是第一次發生了。」

決心根治心理痼疾

面對排山倒海的壓力，絲維迪克坦言必須正視這個心理包袱：「我需要好好解決這個問題。我敢肯定今天之所以會輸，是因為歌絲卓把握住了機會，而我則處於極度緊繃的狀態。我覺得我至少可以朝著這個方向努力，凡事皆有因，也一定有解決方案。」

絲維迪克更做好了長期抗戰的心理準備，決心徹底根治這個毛病：「這或許不是一兩個星期，甚至一兩個月能解決的事。可能需要花上一整個賽季或更長時間，但我必須相信自己能克服這個心理難關，不能再這麼輕易地崩潰。」

歌絲卓泥地16連勝

相反，越打越放的歌絲卓在比賽中甚至輕鬆得跟著現場音樂起舞。這位以「享受網球」為心態出戰的烏克蘭猛將，今季在泥地賽已經豪取16連勝，成為自2005年名將軒寧（Justine Henin）後，首位達成此壯舉的女將。歌絲卓首闖法網8強，將在下一圈硬撼同胞師姐施維杜蓮娜（Elina Svitolina），合演烏克蘭內戰。