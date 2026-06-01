田徑｜女子4x100米接力隊破塵封10年的香港青年紀錄 跟獎台只差一步

一連4日在啟德青年運動場舉行的亞洲U20田徑錦標賽周日完成，香港以2銀1銅以及6個香港U20紀錄、一個香港成人姐紀錄作結，奬牌得主包括第一日奪得男子100米銀牌的郭俊廷，另外1銀1銅在周日誕生，包括只有2人參賽的女子七項全能的何穎曦以及3隊中奪銅牌的女子4x400米接力賽，功臣有徐穎恩、李紫瑤、鄭芷殷及鄒子蕎。

七項全能的何穎曦。徐嘉華攝

香港女子4x400米接力賽奪得銅牌。徐嘉華攝

女子七項全能（順序為100米欄、跳高、鉛球、200米、跳遠、標槍及800米）原本有4人報名，最終只有3人亮相比賽，包括中華台北的林沛萱、日本的江口美玲及香港年僅15歲的何穎曦，可惜日本代表完成4項比賽在領先情況下，因傷放棄周日最後3個賽項，中華台北的林沛萱以4730分奪冠，何穎曦以3102取得銀牌。

徐嘉華攝

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何穎曦在800米比賽中。徐嘉華攝

何穎曦（後）跟中華台北的林沛萱（前）在800米跑有點距離。徐嘉華攝

賽後，這位中四生表示開心能代表香港在主場出戰大型的亞洲U20田徑賽，問她可會因對手不多而感到失望，她說：「今次沒想太多，純粹想破PB（個人最佳成績），沒有想要挑戰誰，可惜最終破不到（PB），但都從對手身上學到不同的技術。」何穎曦的七項全能PB是3136分，可惜未能在主場刷新PB。

徐嘉華攝

談到自己為何要選七項全能，何穎曦坦言：「我原本主項跨欄，但競爭太大，一直追不上去，教練建議我試七項全能，希望可以靠七項參加到不同的比賽，能提升入大學的機會。」對於「額外收穫」的「銀牌」，何穎曦也說：「比獎牌更重要是破自己PB，只可惜破不到，未來也會繼續參劭七項全能，希望繼續爭取不同的國際賽事去參加。」何穎曦表示，香港參加七項全能的女將不足，以她的年齡層來說，只有3-4人。

周日誕生的銅牌來自女子4x400米接力賽，棒數先後是鄭芷殷、李紫瑤、徐穎恩及鄒子蕎，她們合力以3分49秒94在3隊中得銅牌，冠、亞軍是印度（3分38秒07，刷新大會時間）及哈薩克（3分43秒63）。

主力之一的徐穎恩在一日前曾說過目標是刷新香港U20紀錄，她說：「今日差少少未能破到U20紀錄，但我們都盡了力。」

女子4x100米接力跑成員：黃韻之、邱蒨庭、庾沛怡及黃詠瞳，她們合力刷新塵封10年的香港U20紀錄。徐嘉華攝

第三棒的邱蒨庭（後）將棒交給黃韻之（前）。徐嘉華攝

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女子4x100米接力賽破塵封10年的香港青年紀錄

周日進行了4項接力賽，包括男、女子4x100米及男、女子4x400米的接力賽，可惜港隊都跟獎台擦肩而過，最令人鼓舞是香港女子4x100米接力賽，成員包括黃詠瞳、庾沛怡、邱蒨庭及黃韻之，她們合力以刷新塵封10年的香港U20紀錄的45秒76得第4名，舊紀錄是一眾師姐們於2016年所做的45秒84。

主力之一的庾沛怡表示：「好開心我們破到這個U20紀錄，尤其我們都是最後一次參加這項亞洲U20的比賽，這些日子，我們在接力賽的技巧上下了不少苦功，改善以往在技術上的失誤，終能打破紀錄，感覺好欣慰；相信經歷今仗，加強我們在接力賽的信心。」

男子4x100米接力賽有點出人意料，大家都期待著首天在男子100米奪銀的郭俊廷是其中一員，但由於腳部不適被逼棄權，由初賽的相同陣容出戰決賽，包括陳一樂、古綽峰、梁靖恆及張俊然，他們先在初賽以40秒190、總排名第3入決賽，再在決賽以39秒96取得「梗頸四」。

陳一樂及梁靖恆不約而同表示希望在8月初的世青賽能在彌補今次亞洲U20的不足之處，爭取刷新香港U20紀錄外，亦望繼上屆世青後再躋身決賽；一樂說港隊將於6月20至21日在紹興出戰亞洲4x100米接力錦標賽，預計屆時會有完整陣容爭取佳績。

南韓以39秒75奪冠、泰國及中華台北分別以39秒83及39秒86奪亞、季軍。

男子4x400米接力賽同樣有主力黃佑楠（他在今仗400米打破塵封19年的的香港U20紀錄，但在周日只出戰早上的初賽）在決賽缺陣，由隊友黃崞文、蔣卓熹、鍾朗晞及林皓壹以3分18秒16位列第8名。

總結今屆香港主場的亞洲U20田徑錦標賽，除了2銀1銅外，還有6個香港U20紀錄及一個香港紀錄，破紀錄港將包括鄺施愛的女子標槍（新香港U20紀錄兼香港成人組紀錄是51米27）、男子100米的陳一樂（10秒34）、男子400米的黃佑楠（47秒75）、男子鏈球的周柏言（49米04）、男子鐵餅的泰浩淼（47米16）及女子4x100米接力賽（45秒76）。

經過4日比賽，中國隊以15金10銀2銅，位列獎牌榜第一名，印度隊以7金3銀3銅列第二名， 日本隊則以5金4銀8銅成為獎牌榜的第三名。

記者/攝影：徐嘉華