Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國網球公開賽｜莎芭蘭卡迎「世一」百勝 16強硬撼首闖第4圈的大坂直美

即時體育
更新時間：17:49 2026-05-31 HKT
發佈時間：17:49 2026-05-31 HKT

2026年法國網球公開賽女單賽事漸入高潮，頭號種子莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）與4個大滿貫得主大坂直美（Naomi Osaka）雙雙於周六（30日）的第3圈賽事報捷。兩位頂級重炮手將於下一圈（16強）狹路相逢，上演萬眾矚目的焦點大戰。這場勝仗不僅是莎芭蘭卡登上世界第1寶座後的第100場勝利，更標誌著大坂直美職業生涯首度闖入法網第2周賽事。

莎芭蘭卡「派蛋」展現一姐統治力。美聯社
莎芭蘭卡「派蛋」展現一姐統治力。美聯社
卡薩堅娜被莎芭蘭卡「派蛋」。美聯社
卡薩堅娜被莎芭蘭卡「派蛋」。美聯社

莎芭蘭卡「派蛋」展現一姐統治力 

世界排名第1的莎芭蘭卡在蘇珊蘭格倫球場（Court Suzanne-Lenglen）迎戰俄羅斯球手卡薩堅娜（Daria Kasatkina）贏得相當具統治力。莎芭蘭卡在首盤展現出極強的侵略性，第1發球得分率高達91%，並打出16個致勝球，輕鬆向對手派出「光蛋」贏6:0。雖然卡薩堅娜在次盤力圖反撲並成功破發，一度為這名一姐製造危機，但莎芭蘭卡最終仍穩住陣腳，以7:5鎖定勝局，直落兩盤晉級。

莎芭蘭卡賽後對自己的表現感到滿意：「這是很棒的一周，很開心能進入賽事的第2周。對手展現了極強的鬥志，而我很高興自己能夠妥善應對，並以直落兩盤結束比賽。」

大坂直美苦戰3小時險勝美國新星

另一邊廂，16號種子大坂直美迎戰18歲美國新星祖域（Iva Jovic）時則陷入苦戰，雙方合演了一場歷時近3小時的拉鋸戰。面對首次出戰法網正賽的年輕小將，大坂直美展現出豐富的經驗與強大的心理質素，最終以7:6(7:5)、6:7(3:7)及6:4險勝過關。

「今天我比前幾場比賽平靜得多。在大滿貫賽事中走得越遠，我就越冷靜，因為能在這裏作賽是一種榮幸。」大坂直美賽後坦言這是她首次晉級法網第4圈，並大讚對手表現出色：「年輕球員往往是最可怕的對手，因為她們無所畏懼。我知道她是一名出色的球員，所以我只希望自己老將的經驗能在某些關鍵時刻發揮作用，而我想我做到了。」

大坂直美苦戰3小時險勝美國新星祖域。新華社
大坂直美苦戰3小時險勝美國新星祖域。新華社
大坂直美苦戰3小時險勝美國新星祖域。美聯社
大坂直美苦戰3小時險勝美國新星祖域。美聯社

16強重演馬德里戲碼 大坂直美：汲取經驗迎硬仗

大坂直美與莎芭蘭卡將於16強賽事中正面交鋒。兩人今年稍早曾在馬德里網球公開賽的泥地賽場上碰頭，當時雙方激戰3盤，最終由莎芭蘭卡險勝。

對於即將到來的硬仗，大坂直美表示從馬德里一役中獲得了不少信心：「我在馬德里打出了1場精彩的比賽，雖然在第2和第3盤狀態有所下滑，但那場比賽無疑為我注下了強心針。」這場雙強對決勢必成為本屆法網女單賽事的一大高潮，值得球迷期待。

最Hit
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
3小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
6小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
01:03
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
突發
5小時前
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
20小時前
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
影視圈
20小時前
定存攻略｜港元定存3個月優惠突破3厘 現有客戶12個月2.95厘 起存額僅100元
定存攻略｜港元定存3個月優惠突破3厘 現有客戶12個月2.95厘 起存額僅100元
投資理財
7小時前
日本防衞大臣小泉進次郎。美聯社
香格里拉對話會︱解放軍代表質問日防衛大臣 「日本何時向亞洲受害國道歉？」
大國外交
4小時前
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇聞趣事
12小時前