法國網球公開賽｜莎芭蘭卡迎「世一」百勝 16強硬撼首闖第4圈的大坂直美

2026年法國網球公開賽女單賽事漸入高潮，頭號種子莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）與4個大滿貫得主大坂直美（Naomi Osaka）雙雙於周六（30日）的第3圈賽事報捷。兩位頂級重炮手將於下一圈（16強）狹路相逢，上演萬眾矚目的焦點大戰。這場勝仗不僅是莎芭蘭卡登上世界第1寶座後的第100場勝利，更標誌著大坂直美職業生涯首度闖入法網第2周賽事。

莎芭蘭卡「派蛋」展現一姐統治力。美聯社

卡薩堅娜被莎芭蘭卡「派蛋」。美聯社

莎芭蘭卡「派蛋」展現一姐統治力

世界排名第1的莎芭蘭卡在蘇珊蘭格倫球場（Court Suzanne-Lenglen）迎戰俄羅斯球手卡薩堅娜（Daria Kasatkina）贏得相當具統治力。莎芭蘭卡在首盤展現出極強的侵略性，第1發球得分率高達91%，並打出16個致勝球，輕鬆向對手派出「光蛋」贏6:0。雖然卡薩堅娜在次盤力圖反撲並成功破發，一度為這名一姐製造危機，但莎芭蘭卡最終仍穩住陣腳，以7:5鎖定勝局，直落兩盤晉級。

莎芭蘭卡賽後對自己的表現感到滿意：「這是很棒的一周，很開心能進入賽事的第2周。對手展現了極強的鬥志，而我很高興自己能夠妥善應對，並以直落兩盤結束比賽。」

大坂直美苦戰3小時險勝美國新星

另一邊廂，16號種子大坂直美迎戰18歲美國新星祖域（Iva Jovic）時則陷入苦戰，雙方合演了一場歷時近3小時的拉鋸戰。面對首次出戰法網正賽的年輕小將，大坂直美展現出豐富的經驗與強大的心理質素，最終以7:6(7:5)、6:7(3:7)及6:4險勝過關。

「今天我比前幾場比賽平靜得多。在大滿貫賽事中走得越遠，我就越冷靜，因為能在這裏作賽是一種榮幸。」大坂直美賽後坦言這是她首次晉級法網第4圈，並大讚對手表現出色：「年輕球員往往是最可怕的對手，因為她們無所畏懼。我知道她是一名出色的球員，所以我只希望自己老將的經驗能在某些關鍵時刻發揮作用，而我想我做到了。」

大坂直美苦戰3小時險勝美國新星祖域。新華社

大坂直美苦戰3小時險勝美國新星祖域。美聯社

16強重演馬德里戲碼 大坂直美：汲取經驗迎硬仗

大坂直美與莎芭蘭卡將於16強賽事中正面交鋒。兩人今年稍早曾在馬德里網球公開賽的泥地賽場上碰頭，當時雙方激戰3盤，最終由莎芭蘭卡險勝。

對於即將到來的硬仗，大坂直美表示從馬德里一役中獲得了不少信心：「我在馬德里打出了1場精彩的比賽，雖然在第2和第3盤狀態有所下滑，但那場比賽無疑為我注下了強心針。」這場雙強對決勢必成為本屆法網女單賽事的一大高潮，值得球迷期待。