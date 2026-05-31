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游泳｜周日環地中海煞科 何詩蓓再一日兩戰50、200自爭「雙冠」

即時體育
更新時間：11:20 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:20 2026-05-31 HKT

一連三站的環地中海游泳系列賽周六在巴塞隆拿站展開最後一站比賽，在頭2站已累積了3金2銀的何詩蓓（Siobhan），周六凌晨在女子100米自由泳決賽以52秒53取得銀牌，連續3站在此賽項敗給荷蘭的應屆世界冠軍史坦貝根（Marrit Steenbergen），周日煞科日，Siobhan 再次一日兩戰，爭取繼上周後，再次稱霸50米及200米自由泳；奧運男將何甄陶在主項50米自由泳決賽以22秒01奪銅，這亦是他連續3年環地中海都有獎牌落袋。

Siobhan（右）十分享受在環地海的每一站比賽。Siobhan Ig圖
Siobhan（右）十分享受在環地海的每一站比賽。Siobhan Ig圖
Siobhan周日凌晨在巴塞隆拿站的女子１００米自由泳奪銀。直播截圖
Siobhan周日凌晨在巴塞隆拿站的女子１００米自由泳奪銀。直播截圖

環地中海系列賽的3站比賽，安排在9日內完成所有3站比賽（包括第一站的摩納哥、第二站卡內、第三站巴塞隆拿），對泳手的體能及意志是一大挑戰，但似乎沒難倒28歲的Siobhan，自去年11月全運會時宣佈參加今年9月愛知名古屋亞運會，她開始四出參賽，寓賽於操，包括她近年都沒缺席的環地中海系列賽。

來到周六凌晨巴塞隆拿的首天決賽，Siobhan先參加100米自由泳，在上2站的荷蘭勁敵史坦貝根繼續有參賽，大家都預期是她們二人的競爭，上2站都屈居亞軍的Siobhan在決賽跟史坦貝根叮噹馬頭，雙方守住頭2位，最終Siobhan以52秒53奪亞、史坦貝根以刷新巴塞隆拿站紀錄的51秒97奪冠，舊紀錄是瑞典名將絲祖唐於2017年同一地方所做的52秒28。另一位年僅21歲 的荷蘭泳手Milou van Wijk以53秒85得銅牌。

暫已有3金3銀在手的Siobhan周日出戰最後一天巴塞隆拿站比賽，根據報名表，她將參加50米及200米自由泳，看她能否如上周一樣能一日雙戰兼雙金。

何甄陶（右）在５０米自由泳決賽中。直播截圖
何甄陶（右）在５０米自由泳決賽中。直播截圖
直播截圖
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男子組方面，由兩屆奧運代表何甄陶（Ian）「破冰」為香港男子組開齋，在50米自由泳決賽以22秒01奪得銅牌，Ian延續在近三屆環地中海系列賽都有獎牌落袋。

男子50米自由泳的冠、亞軍分別是美國的Quintin McCarty（21秒70）及塞爾維亞的Andrej Barna（21秒78）。趙浩俊在男子200米蛙泳初賽以2分15秒10位列第9，未能躋身決賽。

記者：徐嘉華

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