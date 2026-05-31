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法網｜張瑋桓拍檔比賽途中被蜂釘 照贏比賽

即時體育
更新時間：03:28 2026-05-31 HKT
發佈時間：03:28 2026-05-31 HKT

香港網球一姐張瑋桓（Eudice）繼續在巴黎法國網球公開賽續寫歷史！她跟斯洛文尼亞拍檔伊查域絲（Veronika Erjavec）周日凌晨闖入女雙第三圈！她們在次圈面對12號種籽的美澳組合Catherine McNally、Storm Hunter，經過2小時激戰後，Eudice跟拍檔以6:2、1:6、6:3晉級16 強，將對日本、中華台北組合青山修子及梁恩碩，值得一提，Eudice及梁恩碩是好友兼雙打老拍檔，今次首次以對手身份亮相「大滿貫」。

Eudice（左）及斯洛文尼亞拍檔伊查域絲越戰越勇，後者被蜂釘後，左手臂上有膠布貼住傷口。直播截圖
Eudice（左）及斯洛文尼亞拍檔伊查域絲越戰越勇，後者被蜂釘後，左手臂上有膠布貼住傷口。直播截圖

拍檔在第三盤比賽途中被蜂釘

受惠於美國組合大威（威廉絲）及拍檔Hailey Baptiste退出法國公開賽的雙打賽事，Eudice及伊查域絲得以替補身份參戰法網，她們先在首圈以2:1擊退日本、墨西哥組合加藤未唯、奧姆素，來到次圈對美澳組合，Eudice及拍檔以6:2先拔頭籌，次盤對手還以顏色，港斯組合以1:6被對手追成平手，到第3盤雙方打至2:2時，伊查域絲被突如其來的蜜蜂針到左手手臂，要暫停比賽，Eudice即時用冰塊幫助拍檔消炎，大會醫護亦入場幫伊查域絲處理傷口，幸無大礙，比賽亦繼續，Eudice 組合亦以6:3完場，港將為香港網壇展開新的一頁，首次在「大滿貫」爭得16強席位。

香港網總圖
香港網總圖
香港網總圖
香港網總圖

30歲的Eudice曾於2023年入過澳洲公開賽的單打外圍賽，當時首圈外圍賽止步，她曾說過十分渴望可以再入大滿貫比賽，終於法網如願以償。

下一圈對手是雙打老拍檔

難得入到第三圈，雙打對手之一的梁恩碩跟Eudice既是好友，亦是雙打老拍檔，她們自2022年開始時有合作雙打，從去年7月起，她們合作更見頻繁，至今年3月已合力贏得5個WTA比賽的雙打冠軍，她們曾於今年初澳網的亞大區雙打資格賽，可惜敗仗而回。

記者：徐嘉華

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