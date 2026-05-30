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法網｜祖高域零犯錯仍落敗 暗示或成法網最後探戈

即時體育
更新時間：13:55 2026-05-30 HKT
發佈時間：13:55 2026-05-30 HKT

一代網球天王祖高域（Novak Djokovic）面對新星方斯卡（Joao Fonseca）的激戰中，因體力透支在領先兩盤的大好形勢下，以2:3遭驚天逆轉。賽後，這位塞爾維亞球王坦言自己其實已經打得很好，並沒有犯下太大錯誤，純粹是對手表現太出色。祖高域賽後被問及來年會否再來時冷淡回應：「我不知道！」，暗示今仗有機會成他在法網舞台的「最後探戈」。

體力透支以致落敗

今仗只是祖高域今年參加的第三項賽事，久疏戰陣的他比賽初段依然展現出無比的統治力，以兩個6:4先下兩城。然而，歲月終究不饒人，比賽進入中後段，他的體能出現了嚴重下滑，最終以3:6、5:7、5:7連失三盤飲恨。祖高域賽後說：「老實說，我只是氣力放盡了。如果這是三盤兩勝制的比賽就好了。在接下來的幾盤裡，我在場上感覺非常糟糕。到了比賽末段，我有幾次甚至覺得自己幾乎站不住腳。」

暗示或成法網最後之戰

儘管遭遇大逆轉，但祖高域拒絕將失利歸咎於狀態低迷。相反，他對自己的發揮感到滿意：「我認為比賽的水平非常高，我對自己的表現感到滿意。我不覺得自己在比賽中犯了太多錯誤，只是他（方斯卡）表現得比我更好。」當被問及明年會否在法網再看到你？祖高域冷淡回應：「我不知道！」記者再追問：「若這是你在法網最後一戰，與這樣的一位球手對戰是否滿意？」祖高域的答案同樣是：「我不知道！」難免令人聯想到今仗是他在法網的最後一舞。

球迷打氣成撐下去動力

祖高域又透露在比賽最艱難的時刻，是現場球迷的吶喊聲支撐著他：「當我雙腿發軟時，看著觀眾席，看到他們振奮我的精神並支持我，老實說，那種感覺真的很神奇。」隨著年紀漸長以及參賽數量的減少，要在泥地大滿貫應付連續的五盤大戰，對祖高域的身體已是極大負荷。這場令人心碎卻又充滿掌聲的敗仗，極有可能是這位傳奇球星在法網的最後一戰

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