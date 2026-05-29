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法網｜泰亞科爾贏波玩到甩拍 IG兩張門票尋愛拍 幸好失而復得

即時體育
更新時間：16:59 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:59 2026-05-29 HKT

周四（28日）上演的法國網球公開賽男單次圈，美國選手泰亞科爾（Frances Tiafoe）與波蘭球手靴卡斯（Hubert Hurkacz）苦戰4小時43分鐘，前者以3：2險勝晉級。賽後泰亞科爾衝上看台與球迷慶祝，興奮之際遺失了手中球拍，更在社交媒體懸賞兩張門票尋愛拍，幸有好心球迷將球拍送回。

泰亞科爾今仗在巴黎高溫下與靴卡斯鬥足五盤，最終以6：7（5：7）、7：6（7：5）、6：4、6：7（1：7）、6：4，盤數3：2艱苦獲勝。他賽後立刻跑到看台上與一群球迷擁抱慶祝，他手中當時還拿着球拍，之後掙脫回到座位，但手上已沒有球拍。他事後笑說：「他們把我鎖在人群裡，我一度以為自己要掉進去了。那是一個很棒的時刻，但我真的需要那支球拍。」

他表示慶祝時手臂「卡住了」，於是鬆開了球拍，直到走回球場才發現球拍不見了。他先與靴卡斯及裁判握手，然後才驚覺：「等等，我少了一支球拍。我再也沒把那支球拍放回去過。」泰亞科爾隨即在Instagram懸賞兩張下一場比賽的門票，希望尋回球迷。幸好，事後球拍已送回給他的教練。

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