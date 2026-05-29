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法網｜大爆冷！「一哥」冼拿領先兩盤下身體不適遭逆轉 30連勝告終

即時體育
更新時間：15:34 2026-05-29 HKT
發佈時間：15:34 2026-05-29 HKT

法國網球公開賽周四（28日）爆出驚天冷門。男單世界第一贊歷克冼拿（Jannik Sinner）在次圈面對世界排名56位的阿根廷球手施雲杜奴（Juan Manuel Cerundolo），在領先兩盤并且第三盤領先5：1的絕佳形勢下，因身體不適表現急跌，最終以盤數2：3反勝為敗，止步32強。冼拿今季30連勝的強勁走勢亦就此畫上句號。

輕鬆連取兩盤 第三盤5：1後突然「撞牆」

冼拿今仗面對泥地專家施雲杜奴，冼拿頭兩盤表現輕鬆，以6：3、6：2連下兩城。第三盤冼拿兩度破發，領先至5：1，距離晉級只差一局。然而此時在巴黎高溫下作賽超過一小時的冼拿突然感到身體不適，體力急速下降。施雲杜奴把握機會將局數被扳平5：5。塞倫多倫士氣大振，以7：5反勝第三盤，追近盤數1：2。

醫療暫停後未見好轉  連輸兩盤1：6黯然出局

冼拿在第三盤結束後請求醫療暫停，惟經過治理後仍未見好轉。第四盤他以1：6速敗。決勝盤同樣無力回天，再輸1：6。全場耗時3小時36分鐘，冼拿以盤數2：3反負塞倫多倫，次圈畢業。冼拿賽後坦言今早醒來已感不適：「我狀態欠佳，剛開局擊球很好，但後來就像撞牆一樣。之後打得很吃力，感到頭暈。」

冼拿今季豪取30連勝，被視為法網奪冠大熱。隨著宿敵艾卡拉斯（Carlos Alcaraz） 因傷退賽，冼拿原本迎來捧起法網、完成職業生涯大滿貫的絕佳機會。如今爆冷出局，他與艾卡拉斯過去兩年壟斷九座大滿貫的格局被打破，今屆法網將迎來自2024年澳網以來的首位新科男單冠軍。冼拿賽後透露可能需要休息至溫網才復出：「我需要時間恢復，無論身體還是精神上。我不會參加任何草地熱身賽，直接備戰溫布頓。」

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