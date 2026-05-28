田徑｜郭俊廷為香港田徑主場開齋 連續兩屆亞洲U20上百米飛人獎台

兩位「千禧後男飛人」郭俊廷及陳一樂今日（28號）合演一場精彩的「百米飛人」賽，2人繼下午準決賽同以香港U20紀錄躋身決賽（一樂的10秒34、俊廷的10秒36），郭俊廷在決賽以10秒35奪銀，一樂亦樂見自己打破2年PB（個人最佳）荒，今仗袋走香港U20紀錄；期望周日以衛冕身份再以新紀錄爭4x100米接力賽「二連冠」。

郭俊廷（右一）及陳一樂（左二）在決賽中。徐嘉華攝

徐嘉華攝

陳一樂（右）及郭俊廷（左）在100米決賽等成績中。徐嘉華攝

郭俊廷去年以PB10秒37刷新香港U20紀錄，年紀輕輕的他這一年飽受傷患影響，2周前的香港田徑錦標賽，他還在跑10秒89，今日主場，他在準決賽已跑出PB10秒36，再在決賽以10秒35奪得銀牌；賽後一眾香港「男飛人」包括香港紀錄保持者葉景維、吳君浩等立即在觀眾席走去跟他道賀。

「百米飛人」賽後的成績等了一段時間才在大瑩幕上顯示出來，郭俊廷坦言等的過程「好緊張」：「我早了壓線，所以不知自己跑第幾，可能主場有少少緊張、加少少興奮，剛剛那一槍其實跑得好差，我以前自己拿第3，怎知第2名是我，所以好開心。」

2024年上一屆亞洲U20錦標賽，一樂及俊廷分列亞、季軍，今年再上頒獎台的俊廷表示：「這2屆一定不一樣，始終主場，我的家人上至公公、嬷嬤到細佬，學校老師都來看我比賽，因為好少在香港有這亞洲級的田徑賽，所以都叫他們來。」

俊廷曾因傷患一年未有PB 心情達崩潰程度

對於跟好友一樂在準決賽都分別刷新港績（俊廷在第一場準決賽以10秒36先破港績，不足10分鐘，一樂在第二槍準決賽以10秒34再破），俊廷說：「最可惜在決賽破不到香港U20紀錄，差0.01秒。」俊廷坦言因傷患（包括小腿拉傷、腰傷、後肌傷等）不斷等了一年才破PB，期間曾崩潰過，他說：「你見我過去大半年完全沒比賽，這一槍是我今年第2槍，幸好我有很好的物理治療師及教練（何君龍），所以可以及時恢復過來。」

男子百米飛人的冠軍由國家隊代泓宇以10秒28奪得、季軍是日本的安川飛翔，時間是10秒35（10秒350），亞季郭俊廷以 10秒35（10秒346）險勝日本對手。

周日一樂跟俊廷將聯同古綽峰及梁靖恆參加4x100米接力賽，一樂及俊廷在上屆以刷新香港U20紀錄（39秒67）奪冠，俊廷最希望交接棒順利。

一樂開心破2年PB荒 重奪香港U20 100米紀錄

上屆奪男子100米亞軍的陳一樂在決賽以10秒41得第6名，但在準決賽以10秒34打破香港U20百米飛人紀錄，他坦言比拿獎更開心，談到準決賽後一直掩臉坐在地上，他說：「太激動，因為太久沒PB了，等了2年，上年杜拜亞青拿到獎兼平香港U20紀錄（2024年的10秒38），今年終於不是『平紀錄』而是破紀錄，好開心。」這次是一樂第3次參加亞青，還要「主場」破香港U20紀錄，他坦言今次比上次開心，主要是在香港主場做出來，他坦言接力賽可以破U20接力紀錄。

記者/攝影：徐嘉華