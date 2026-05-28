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何詩蓓100自游出今季個人最佳 惜不敵荷蘭應屆世界冠軍 周五凌晨爭200自環地中海「二連冠」

即時體育
更新時間：15:17 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:17 2026-05-28 HKT

只是相隔3天，香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）從摩納哥飛到法國卡內出戰環地中海游泳系列賽第二站，同樣是2天的比賽，她在周四凌晨首天先參加100米自由泳，在決賽游出比上站更快的52秒36同樣取得亞軍，冠軍同是上站荷蘭名將史坦貝根（Marrit Steenbergen）以打破大會及卡內站紀錄的51秒86奪冠。Siobhan將於香港時間周五凌晨參加50米自由泳及200米自由泳，並爭取200米自由泳兩站連勝。

摩納哥站刷新大會紀錄的各泳將，包括Siobhan（右四）獲頒証書。大會FB圖
摩納哥站刷新大會紀錄的各泳將，包括Siobhan（右四）獲頒証書。大會FB圖
法國卡內站的女子100米自由泳三甲：冠軍史坦貝根（中）、亞軍Siobhan（左）、季軍是加拿大的Taylor Ruck（右）。直播截圖
法國卡內站的女子100米自由泳三甲：冠軍史坦貝根（中）、亞軍Siobhan（左）、季軍是加拿大的Taylor Ruck（右）。直播截圖
Siobhan在上站摩納哥的200米自由泳刷新大會及場地紀錄，獲大會頒發証書。大會FB圖
Siobhan在上站摩納哥的200米自由泳刷新大會及場地紀錄，獲大會頒發証書。大會FB圖
史坦貝根暫領先獎金榜。大會FB圖
史坦貝根暫領先獎金榜。大會FB圖

 一連3站的環地中海游泳系列賽，大會統計3日前上一站摩納哥的獎金排行榜，Siobhan以1金（200米自由泳）1銀（100米自由泳）兼200米自由泳刷新大會紀錄下，她以1,900歐元位列第5位，史坦貝根暫以2,300歐元排第一位。

女子游泳運動員何詩蓓（Siobhan） 。
女子游泳運動員何詩蓓（Siobhan） 。
女子游泳運動員何詩蓓（Siobhan） 。
女子游泳運動員何詩蓓（Siobhan） 。
女子游泳運動員何詩蓓（Siobhan） 。
女子游泳運動員何詩蓓（Siobhan） 。

來到第2站的卡內，比賽在室外的泳池舉行，首天進行的女子100米的選手跟上站差不多，去到決賽，仍然是Siobhan同史坦貝根大鬥法，有別於上站Siobhan領先頭50米後被對手反超，史坦貝根今次一開始就發力，她跟Siobhan分別以第一名及第二名完成頭50米，但史坦貝根在後50沒放慢腳步，取終以刷新大會紀錄52秒08的51秒86率先掂池（這亦是她的個人最佳PB），Siobhan以今季最佳的52秒36得亞軍。季軍是加拿大的Taylor Ruck（54秒15）。

Siobhan以備戰9月愛知名古屋亞運會寓賽於操下，一站比一站游得快的時間，十分鼓舞。

記者：徐嘉華

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