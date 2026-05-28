UJR世界跳繩系列賽中國香港站｜蘇泳而神級統治 率Red Goat衛冕團體總冠軍

「UJR 世界跳繩系列賽2026（中國香港站）」一連兩日移師九龍城廣場舉行。今次是賽事連續第二年走進大型商場舉辦，吸引近千名市民駐足觀賞，現場氣氛熱烈。備受矚目的個人花式項目，港隊女隊長蘇泳而代表Red GOAT出戰，第一輪便遇上蘇芷柔做出「內轉後手後空翻」等多個高難度花式的挑戰，最終憑更流暢的演繹以117比112成功淘汰對手晉級，其後再以118比95淘汰次圈對手俞巧澄，並於決賽憑着穩定表現以105比96擊敗港隊師妹余嘉嵐奪冠。

其後蘇泳而再於女子個人速度、團體表演賽（Team Show）相繼奪金，交互繩花式賽（Double Dutch Fusion）奪銀，連同1X60交互繩速度賽亦曾於準決賽輪換登場，讓隊友戚本熹保留體力於決賽成功奪金，蘇泳而個人便為Red Goat帶來90分，最終Red GOAT 以121分衛冕團體總冠軍。

何鍵熹雙加時奪男子個人速度冠軍

男子個人速度賽亦鬥得難分難解，決賽何鍵熹一度以為以98分奪冠，惟經視象裁判（VAR）判定後，何梓熙亦以98分打成平手，比賽進入加時重賽，其後二人分別以103比103再次打成平手，Red Goat隊嘗試運用挑戰權（每隊只限一次）要求視象審核，惟最終挑戰失敗維持原判，賽事再次進行第二次加時，最後何鍵熹以104比103擊手何梓熙成功奪冠。

張嘉汛一分險勝花式稱王

男子個人花式賽經抽籤後，次圈便由張嘉汛及戚本熹對戰提早上演決賽戲碼，最後張嘉汛以114比113分以一分險勝戚本熹晉級，決賽對戰剛獲最有進步男子運動員獎的朱浚熙，首次做出「內轉後空TJ」及「後手翻兔跳」等高難度動作，再次以

1 分的差距險勝，成功問鼎冠軍。

首次引入AI裁判及VAR 備戰8月UJR世界盃

本次賽事共吸引350 位本地跳繩高手同場競技，賽項分為「普及項目 (Sport For All)」及「UJR 世界系列賽 (UJR World

Series)」。其中最受矚目的「世界系列賽」採用淘汰制形式進行，競爭激烈，極具觀賞性。中國香港跳繩體育聯會主席梁健璋表示：「今年8月將派出近150名跳繩運動員到西安參加UJR跳繩世界盃。是次香港站賽事正好作為港隊出征前的關鍵前哨戰，助運動員以最佳狀態備戰國際大賽。同時，本次賽事是香港首次引入AI裁判及視象裁判（VAR）協助執法，令執法水平提高，同時現場觀眾亦可一起透過視象裁判的電子屏幕計算運動員的成續，氣氛熱烈。