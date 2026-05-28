Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UJR世界跳繩系列賽中國香港站｜蘇泳而神級統治 率Red Goat衛冕團體總冠軍

即時體育
更新時間：12:44 2026-05-28 HKT
發佈時間：12:44 2026-05-28 HKT

「UJR 世界跳繩系列賽2026（中國香港站）」一連兩日移師九龍城廣場舉行。今次是賽事連續第二年走進大型商場舉辦，吸引近千名市民駐足觀賞，現場氣氛熱烈。備受矚目的個人花式項目，港隊女隊長蘇泳而代表Red GOAT出戰，第一輪便遇上蘇芷柔做出「內轉後手後空翻」等多個高難度花式的挑戰，最終憑更流暢的演繹以117比112成功淘汰對手晉級，其後再以118比95淘汰次圈對手俞巧澄，並於決賽憑着穩定表現以105比96擊敗港隊師妹余嘉嵐奪冠。

其後蘇泳而再於女子個人速度、團體表演賽（Team Show）相繼奪金，交互繩花式賽（Double Dutch Fusion）奪銀，連同1X60交互繩速度賽亦曾於準決賽輪換登場，讓隊友戚本熹保留體力於決賽成功奪金，蘇泳而個人便為Red Goat帶來90分，最終Red GOAT 以121分衛冕團體總冠軍。

何鍵熹雙加時奪男子個人速度冠軍

男子個人速度賽亦鬥得難分難解，決賽何鍵熹一度以為以98分奪冠，惟經視象裁判（VAR）判定後，何梓熙亦以98分打成平手，比賽進入加時重賽，其後二人分別以103比103再次打成平手，Red Goat隊嘗試運用挑戰權（每隊只限一次）要求視象審核，惟最終挑戰失敗維持原判，賽事再次進行第二次加時，最後何鍵熹以104比103擊手何梓熙成功奪冠。

張嘉汛一分險勝花式稱王

男子個人花式賽經抽籤後，次圈便由張嘉汛及戚本熹對戰提早上演決賽戲碼，最後張嘉汛以114比113分以一分險勝戚本熹晉級，決賽對戰剛獲最有進步男子運動員獎的朱浚熙，首次做出「內轉後空TJ」及「後手翻兔跳」等高難度動作，再次以
1 分的差距險勝，成功問鼎冠軍。

首次引入AI裁判及VAR  備戰8月UJR世界盃

本次賽事共吸引350 位本地跳繩高手同場競技，賽項分為「普及項目 (Sport For All)」及「UJR 世界系列賽 (UJR World
Series)」。其中最受矚目的「世界系列賽」採用淘汰制形式進行，競爭激烈，極具觀賞性。中國香港跳繩體育聯會主席梁健璋表示：「今年8月將派出近150名跳繩運動員到西安參加UJR跳繩世界盃。是次香港站賽事正好作為港隊出征前的關鍵前哨戰，助運動員以最佳狀態備戰國際大賽。同時，本次賽事是香港首次引入AI裁判及視象裁判（VAR）協助執法，令執法水平提高，同時現場觀眾亦可一起透過視象裁判的電子屏幕計算運動員的成續，氣氛熱烈。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
2小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
17小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
15小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
4小時前
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
影視圈
14小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
5小時前
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
影視圈
17小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
5小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
2026-05-27 10:00 HKT