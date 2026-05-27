法網｜「打到自己都尷尬！」 張之臻首圈慘敗出局爆驚人言論：快精神分裂

前國家網球「一哥」張之臻周二出戰法國網球公開賽男單首圈賽事，面對阿根廷外圍賽球手阿哥斯達（Facundo Diaz Acosta），以1:6、4:6、3:6直落三盤慘敗，無緣次圈。面對這場敗仗，傷癒復出後狀態低迷的張之臻賽後爆出驚人言論，直言「不想在場上多待一分鐘」，甚至形容自己「就快精神分裂」。

一見觀眾即失準 坦言輸波反感解脫

張之臻近期的狀態一直不盡如人意，今仗面對外圍賽球手更幾乎毫無還擊之力。賽後他坦言這場敗仗與以往不同，輸波後反而有種如釋重負的感覺：「今天打完，我都有一種解脫的感覺了。甚麼方面都不對，我感覺一旦有球證、有觀眾就不對；沒球證沒觀眾，我感覺甚麼都對。最近我也不知道怎麼回事，是我形容不了的情況。」

他否認受場外因素影響，強調自己近期生活及訓練一切正常，但在正式比賽卻打得連自己都覺得尷尬：「其實今天這球打得，我是不太想在場上多待一分鐘的。也不是說打得丟人，就確實打得我自己都會很尷尬了。」

自言「精神分裂」 否認失鬥志

談及賽場上的低迷狀態，張之臻無奈表示陷入了嚴重的心理掙扎：「我感覺我都快精神分裂了，快有兩個人格了！一方面是想贏，一方面又因為最近打得太差，影響了想贏的心態。如果我不想贏的話，早就拎包走人了對不對？所以還是有兩種想法一直在腦海裏面徘徊，比賽時很矛盾、很糾結，更多是腦子裏兩個小人的鬥爭，這應該說是心理（Mental）上的問題。」

對於外界質疑他是否「功成名就後失去心氣（鬥志）」，張之臻淡淡地否認：「還是沒掉（鬥志），我要是真沒心氣，可能今天打完一兩盤就放棄了。哪怕打到最後，我也是很煎熬的，想着能多打一打，再試試看。」

度過失意的泥地賽季後，張之臻將放眼草地賽事尋找轉機。他透露接下來的賽程安排，預計會參加一周後的伯明翰挑戰賽，隨後轉戰荷蘭草地賽，為即將到來的溫布頓網球錦標賽作準備，期望能盡快跨越心理關口，重拾昔日狀態。

