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法網｜破紀錄82次戰大滿貫 祖高域反勝過關 賽後扭腰熱舞兼激讚對手（有片）

即時體育
更新時間：16:17 2026-05-25 HKT
發佈時間：16:17 2026-05-25 HKT

2026法國網球公開賽迎來男單首圈賽事，塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）面對法國重炮手比利卡特（Giovanni Mpetshi Perricard），在先失一盤下連扳三盤，以5:7、7:5、6:1、6:4反勝晉級。贏波後的祖高域心情大靚，更在場上扭腰熱舞慶祝。今仗亦是他破紀錄第82次出戰大滿貫正賽，締造網壇歷史新一頁。

激讚對手發球「生涯罕見」 

面對身高6呎7吋的比利卡特，祖高域今仗早段一度陷入苦戰，首盤更被對手打破發球局先輸5:7。不過祖高域在第二盤末段把握關鍵破發扳平盤數後，隨即勢如破竹，連贏兩盤奠定勝局。

祖高域大讚法國重炮手比利卡特發球「生涯罕見」。AFP
祖高域大讚法國重炮手比利卡特發球「生涯罕見」。AFP
祖高域大讚法國重炮手比利卡特發球「生涯罕見」。AFP
祖高域大讚法國重炮手比利卡特發球「生涯罕見」。AFP
祖高域大讚法國重炮手比利卡特發球「生涯罕見」。路透社
祖高域大讚法國重炮手比利卡特發球「生涯罕見」。路透社

賽後，驚險過關的祖高域放下心頭大石，盡顯其幽默本色。他在球場上興奮地扭腰熱舞，大騷舞技，引來全場球迷歡呼拍掌。接受訪問時，祖高域亦以法文向巴黎球迷致詞，並對比利卡特的重炮發球給予極高評價：「他令我今場打得極其艱難。他的發球真的非常出色，極難預測落點。這或許是我職業生涯中，第一次或第二次遇到這種級別的發球。如果我要跟他交手五次或十次，感覺肯定大不同。」

贏波後的祖高域心情大靚，更在場上扭腰熱舞慶祝。AFP
贏波後的祖高域心情大靚，更在場上扭腰熱舞慶祝。AFP
贏波後的祖高域心情大靚，更在場上扭腰熱舞慶祝。AP
贏波後的祖高域心情大靚，更在場上扭腰熱舞慶祝。AP
贏波後的祖高域心情大靚，更在場上扭腰熱舞慶祝。AP
贏波後的祖高域心情大靚，更在場上扭腰熱舞慶祝。AP

締造多項大滿貫神級紀錄

這場耗時2小時51分鐘的勝仗，令祖高域寫下多項不可思議的里程碑。他今屆以第82次出戰大滿貫男單正賽，正式超越費達拿（Roger Federer）及盧比斯（Feliciano Lopez），獨佔歷史第一。

此外，祖高域在大滿貫首圈的戰績提升至驚人的80勝2負，自2006年澳網後從未在四大滿貫首圈「一輪遊」。他在法網首圈更是保持22戰全勝的不敗金身，成為公開賽年代在羅蘭加洛斯首圈勝仗最多且未嘗一敗的男單球手。同時，他在巴黎面對法國球手亦保持13戰全勝的完美紀錄。

祖高域次圈將迎戰另一位法國球手羅耶（Valentin Royer），力爭延續其在巴黎對陣東道主球手的不敗神話。

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