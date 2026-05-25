游泳｜何詩蓓環地中海第一站以一金一銀作結 周三轉戰法國第二站
更新時間：11:28 2026-05-25 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-25 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-25 HKT
香港「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）周一凌晨在摩納哥參加次天的環地中海游泳系列賽，在100米自由泳決賽中，在領先頭50米的優勢下，在後50被應屆100米自由泳世界冠軍、荷蘭的史坦貝根（Marrit Steenbergen）後上以破場地紀錄的52秒13奪冠，Siobhan以52秒67取得亞運；累計2天比賽以1金1銀完成摩納哥站。
一日前以無敵姿態奪200米自由泳金牌的Siobhan 在次天100米自由泳的初賽，先輕鬆以54秒62、總排名第3入晚上的決賽，Siobhan跟史坦貝根分別在第3及第4線道，港將第一個游完50米轉身，時間是25秒36，史坦貝根落後0.15秒，但轉身後對手越游越快，最終Siobhan以52秒67取得亞軍。
Sioban同史坦貝根這場100米自由泳決賽是上月挪威游泳節的翻版當時也是史坦貝根贏Siobhan。
香港隊其他成績，何甄陶（Ian）在50米自由泳只差一點未能躋身一對一的決賽，他在周六的50米自由泳初賽以22秒97、總排名第10入16強，再以22秒45入8強，越戰越勇的他在同日的8強以22秒26闖入周日的4強爭2個決賽位，可惜他以22秒13第3名完成，未能晉級決賽。
Ian在首天亦有參加50米蠂泳初賽，以24秒66位列第19位，無緣更進一級。
男子組還有蛙泳專家趙浩俊（Adam John Chillingworth），他在100米蛙泳初賽以1分04秒48位列第19位，未能躋身入決賽。
一連2日的摩納哥站後完結後，一眾泳手將飛到法國卡內站進行本周三（27號）一連2日的第2站比賽。
記者：徐嘉華
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