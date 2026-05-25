劍擊｜應屆世少冠軍何承謙 決賽勝世青冠軍林浩朗 約定下月會長盃再鬥過

香港20歲以下劍擊錦標賽周日在香港公園體育館完成所有比賽，焦點中的焦點決賽首推2位應屆男花世青冠軍林浩朗對世少冠軍何承謙一場青年組決賽，結果較早入局的17歲何承謙以15:9首奪本賽冠軍，兩位好朋友亦約定下月初的會長盃劍擊錦標賽「決賽見」。

兩位世青、世少冠軍林浩朗（右）及何承謙（左）包辦男花青年組決賽，最終何承謙奪冠、林浩朗屈居亞軍。徐嘉華攝

男花青年組決賽：何承謙（左）以15:9勝林浩朗。徐嘉華攝

徐嘉華攝

男花青年組三甲：亞軍林浩朗（左起）、冠軍何承謙、季軍林柏滈及蔡子樂。徐嘉華攝

共有32人參加男花青年組比賽，林浩朗及何承謙打完小組賽後，分別以小組總排名第4及第6入16強，雙方值得一提之處包括何承謙在8強遇上2024年世少銅牌得主、亦是現時公開試考生的陸浚諾，承謙在初段打至3:2時互有碰撞下跌倒地上，觸及上月在伊斯坦堡世界盃時的右膝傷患，幸無大礙，最終以15:7勝出，他再在4強以15:6大勝蔡子樂後入決賽。

何承謙（左）跟陵浚諾（右）比賽初段不慎跌地觸及舊傷患。徐嘉華攝

何承謙（右二）在8強對陸浚諾（右一）時不慎觸及右膝傷患，要醫護入場治理。徐嘉華攝

林浩朗在決賽前最驚險一場是8強對15歲的陳峻霖，浩朗在尾段曾落後12:13，幸及時回勇，連追3分後以15:13險勝。這裡提一提，2年前從上海移居香港的陳峻霖，其教練是前香港男花名將張小倫，他隨後在男花少年組決賽，就算打至大腿抽筋也頂了下來，以15:11勝劉昊揚，首奪「少年組」冠軍。

前香港男花名將張小倫（左）的徒弟陳峻霖（右）奪男花少年組冠軍。徐嘉華攝

陳峻霖在男花少年組決賽打至右腳抽筋，他最後以15:11勝劉昊揚奪冠。徐嘉華攝

說回浩朗及承謙的決賽有點令人意外，現世界排名35位的承謙較快入局，曾一度領先7:1、10:4時，浩朗趕緊急起直追，但為時已晚，承謙最終以15:9奠勝。

徐嘉華攝

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今場比賽是2人拿完世青及世少冠軍後首場本地賽，承謙坦言在初段確實有背著「世少冠軍」的包袱，他說：「真是有世少的包袱，但去到決賽對林浩朗反而沒有了這包袱，感覺是輸贏不緊要，今日打決賽就像平時練習一樣。」他們對上一次對壘是去年12月的香港公開劍擊錦標賽，當時勝方也是何承謙。

這兩位好朋友常會說：「決賽見」，在下月7號的會長盃劍擊錦標賽，兩位星級男花代表張家朗及蔡俊彥沒報名參賽下，他們2人有機會「決賽見」。

以下是其他劍種的決賽焦點：

記者/攝影：徐嘉華