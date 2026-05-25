法網｜黃澤林正賽首戰止步 直落三盤負比利時一哥

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）在法國網球公開賽的驚喜之旅周一（24日）畫上句號。這位以外圍賽遞補身份首度打入法網正賽的港將，在男單首圈以0：3不敵世界排名36位的比利時一哥博斯（Alexander Blockx），未能再進一步。

黃澤林上周出戰法網外圍賽，可惜於第三圈以1：2不敵玻利維亞的安祖路，未能直接取得主賽圈資格。不過美國球手哥達早前因傷退賽，Coleman抽籤後成為「幸運輸家」，遞補取代哥達的位置，成為歷史上首位在法網正賽亮相的香港球手，也是他繼去年澳網後第二次參加大滿貫正賽。

Coleman首圈對手博斯世界排名36位，較109位的Coleman高出73位。兩人此前兩次交手各贏一場。今仗由博斯先開球，雙方互保發球局戰至3：3。戰至第8局Coleman被對手破發。其後Coleman未能回破，Coleman第一盤以3：6負博斯。第二盤Coleman在第5局破發後，其後Coleman依然未能回破，最終以4：6再負一場，盤數負0：2。進入第三盤，Coleman在第3局再被破發，在第5局更加被博斯以love game破發，最終Coleman以2：6敗第三盤 ，直落三盤被淘汰，首度踏足法網正賽未能嚐到勝果。