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壁球｜「非港混血兒」鄧凱琳三年內包辦U15 U17及U19三冠

即時體育
更新時間：17:38 2026-05-24 HKT
發佈時間：17:38 2026-05-24 HKT

17歲的香港壁球「非港混血兒」鄧凱琳（Helen）周日在四川舉行的第33屆亞洲青少年個人壁球錦標賽的女子U19組別決賽，二號種籽的她只花了39分鐘以3:1 （11:7、11:8、4:11、11:3）擊敗大馬的Whitney Isabelle Anak Wlson，相隔13年再有女將奪U19的冠軍獎盃，這面金牌亦是她3年內第3金，包辦U15、U17及U19冠軍；同場，梁敖燊在男子U13組別決賽以3-2 (5:11, 8:11, 11:9, 12:10, 11:6）反勝印度對手Amarya Bajaj，相隔18年再有男將奪亞青錦標。

港隊大豐收，跟香港壁總主席邱達根合照。大會照片
港隊大豐收，跟香港壁總主席邱達根合照。大會照片
今屆是鄧凱琳第三次在亞青賽奪冠。大會照片
今屆是鄧凱琳第三次在亞青賽奪冠。大會照片
年紀輕輕的梁敖燊為香港率先奪金。大會照片
年紀輕輕的梁敖燊為香港率先奪金。大會照片

父親是非洲人、媽咪是香港人的Helen，對亞青賽一點也不陌生，她曾於2023年奪U15冠軍、2024年U17亞軍、去年U17冠軍，今次挑戰U19組別，在8強以3:0勝大馬球手KUL Dakshayani Thangaraja、4強以3:0勝隊友鄺恩琳，到決賽對大馬另一位球手，在領先頭2局下雖被對手以11:4追近距離，但在第4局還以顏色，以11:3奠勝。

大會照片
大會照片
大會照片
大會照片

香港女子隊對上一次奪亞青個人賽冠軍是2013年的何嘉寶，兩位大師姐趙詠賢及歐詠芝曾分別於1997及2007年拿過這項女子U19的冠軍。

香港壁總圖
香港壁總圖
梁敖燊賽前跟對手合照。大會照片
梁敖燊賽前跟對手合照。大會照片

梁敖燊在男子U13的4強戰，以3:2 擊敗印度的Abhyuday Arora，到決賽對另一位印度球手Amarya Bajaj，雙方打足5局後，港將以3:2取得勝仗。香港男子壁球代表對上一次在亞青賽奪冠，要數回2008年，當時歐鎮銘奪U19冠軍。

除了2面金牌外，香港隊亦有5位女將奪得銅牌，包括女子U19的鄺恩琳、張芷晴、女子U17的盧沛言及女子U15的林雨葉及鄧正心；港隊在今屆共奪2金5銅。

記者：徐嘉華

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