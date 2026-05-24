游泳｜何詩蓓環地中海第一站 200米自由泳即奪冠 穩守今季世界第3快時間

休戰一個月後，香港「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）周日凌晨在摩納哥出戰第一站環地中海游泳系列賽，她在主項200米自由泳決賽游出她自己保持的大會及摩納哥站「雙紀錄」的1分54秒27奪冠，比起她在巴黎奧運的銅牌時間（1分54秒55）還要快；跟Siobhan熱約中的荷蘭型男阿諾卡明加（Arno Kamminga）在200米蛙泳決賽以2分13秒48位列「梗頸四」。

Siobhan今季在200米自由泳越游越快。資料圖片

Siobhan在首天環地中海即奪金牌，狀態不容置疑。資料圖片

Siobhan罕有地在IG 公開戀情。Siobhan IG 圖

Siobhan自去年11月全運會表明要衝今年9月愛知名古屋亞運會的決定後，她差不多沒停過比賽，包括去年11月底的日本公開賽、12月的瑞士公開賽、今年2月的杜拜公開賽、3月的深圳站以及4月2站歐洲賽（瑞典及挪威），之後回港短休練習，準備本周起一連3站的環地中海游泳系列賽。

來到摩納哥站的第一天比賽，Siobhan即要參加200米自由泳，她先在初賽輕鬆以1分59秒10、總排名第3（共28人參加）入決賽，再在決賽毫無對手威脅下由頭帶到尾，以1分54秒27奪得冠軍，這時間打破她在2024年在同站所游的1分54秒53的舊大會及場地紀錄。

亞軍及季軍分別是來自新西蘭、22歲的Erika Fairweather (1分56秒10）及加拿大26歲、上屆世錦賽200米個人四式銅牌的Mary Sophie Harvey（1分57秒36）。

穩守今季世界第3快時間

可喜是Siobhan的200米自由泳的決賽時間（1分54秒27）比起她上月在挪威游泳節的1分54秒31還要再快，令她穩守今季女子200米自由泳世界排名第3，暫排第一是澳洲奧卡拉謹（Mollie O’Callaghan 1分53秒52）、第2名是加拿大的麥堅桃絲（Summer Mcintosh 1分53秒80）。

荷蘭名將阿諾卡明加今次挾大會紀錄參加200米蛙泳、可惜決賽僅得第四名。Kamminga IG 圖

男友跟獎台只差一位



現時跟Siobhan同一個教練（Tom Ruston）的阿諾卡明加，首天參加200米蛙泳，他挾這個賽項的大會紀錄在初賽以2分14秒34、總排名第3入決賽，同場的香港代表趙浩俊（Adam John Chillingworth）初賽以2分16秒18、總排名第6入決賽，可惜2人在決賽未能發揮自己最好，阿諾卡明加以2分13秒48得第4名、趙浩俊以2分14秒18得第5名。

記者：徐嘉華