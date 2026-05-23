場地單車｜距離亞運僅4個月 李思穎坦言在上周日本盃「看到希望」

一連2日在馬鞍山白石單車場舉行的「全港場地單車錦標賽」周六隨著男、女子全能賽後結束，伍柏亨及「小女車神」李思穎（Ceci）先後奪冠，連同一日前的捕捉賽金牌，他們成為「雙冠王」，上周才從伊豆亞運鑊場鬥完日本盃、帶著1銀4銅回港的Ceci表示「看到希望」，對爭取亞運金牌多了一支強心針。

男子全能賽吸引超過15名本地車手參加。徐嘉華攝

女子全能賽

Ceci 這兩天沒受太大考驗，奪捕捉賽及全能賽冠軍。徐嘉華攝

伍柏亨成為今屆全港賽隻料冠軍。徐嘉華攝

「在伊豆亞運場地比賽，確實有點亞運快到的緊張，加上場內的對手都是中、日勁敵，是亞運前一次預熱，我在日本盃的全能賽從後趕上奪銀，近2年都好少做到，今次做到好鼓舞，只要在亞運前這4個月好好準備，在亞運是有希望的（劍指金牌），最想跟全運一樣有突破（全運奪3金）。」

李思穎及梁穎儀在全能賽鬥足四場。徐嘉華攝

女子全能賽

CECI (右)及梁穎儀(左) 在全能賽4個賽項鬥得激烈。徐嘉華攝

女子全能賽三甲 : 冠軍李思穎(中) 、亞軍梁穎儀（左）、季軍張履檾（右）。徐嘉華攝

Ceci是第一次在白石戶外場比賽就成為「雙冠王」，她於周五先奪捕捉賽金牌，周六的全能賽，Ceci在4個賽項都以第一名完成奪冠，梁穎儀及張履檾分奪亞、季軍。

男子全能賽

伍柏亨(前)及朱浚瑋(後) 。徐嘉華攝

男子組全能賽共18人參加，伍柏亨在4個賽項以1冠2亞1季位列總成績第一、朱浚瑋及劉允祐分奪亞、季軍。伍柏亨是繼一日前奪男子捕捉賽冠軍後，包辦全能賽冠軍，對於亞運會的目標，他清楚表明會集中男子團體追逐賽，力爭一面獎牌，為上屆亞運在該項目得「梗頸四」成績平反。他說：「暫時不會想太多亞運公路賽，若爭到公路資格，也會參加，但更希望集中團體追逐賽，我們有能力及信爭亞運獎牌。」

劉允祐

徐嘉華攝

上屆亞運奪公路個人計時賽銅牌的劉允祐以「玩票性質」參加場地單車賽，他反而覺得白石戶外場令他感覺像踩公路，發揮不俗，他周五率先奪捕捉賽亞軍。談到上周日本盃，他在放假一天去了名古屋「視察」亞運公路賽路段，這位巴黎奧運公路賽代表表示：「條路比較有日本特色，上上落落，路窄，有一定的爬升高度，要求爬山能力要好，對我不太適合，未來要先調理好磅數（爬山的理想磅數是76公斤左右），要再減多少少。」2024年中、巴黎奧運年開始跟泰國職業車隊比賽的允祐，下周要返回泰國跟車隊到南韓比賽，之後重返港隊備戰亞運會。

他表示若有機會，也可以在亞運團體追逐賽幫手，他曾於去年11月全運會跟繆正賢、伍柏亨及朱浚瑋合作參加團體追逐賽，但由於加拿大世界公路單車錦標賽於9月20-27日舉行，跟亞運場地單車賽或相若，所以未有最終決定。他說：「我未去過成人組的世界公路單車錦標賽，都好想去，尤其世錦賽鬥少一年就一年，都好想去接觸一下世界的感覺。」

朱浚瑋

徐嘉華攝

徐嘉華攝

全能賽亞軍的朱浚瑋，一日前在捕捉賽奪得銅牌，在上周日本盃首奪個人賽獎牌的他無疑是現時「中長組」的焦點車手，他也認為日本盃給自己好大信心備戰亞運會，他說：「上周日本盃是第一次奪得個人賽獎牌，感覺近年表現比以前好，好似在個比賽入面，同亞洲最勁的如日本有得鬥，亦感覺跟對手有拉近距離，但也不能作準，相信他們在亞運時才見真章，差距仍在。」朱仔坦言對比去年，今年在訓練上做了些調整，改變部份訓練模式，有氧方面見到有進步，有助身處高強度比賽時不會突然「斷電」，這些對亞運會都有很大幫助。



記者：徐嘉華