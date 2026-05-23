WTA 250摩洛哥公開賽｜張瑋桓與比利時拍檔奪得雙打冠軍 成為首位贏得WTA雙打錦標的香港球員

張瑋桓於昨日（5月22日）在摩洛哥公開賽奪得雙打冠軍，成為首位贏得WTA雙打錦標的香港球員。在此前三次於巡迴賽屈居亞軍後，張瑋桓今次與比利時拍檔甘賓（Magali Kempen）攜手捧起雙打獎盃。這項歷史性勝利彰顯了堅持不懈的精神，將過往挫折轉化為突破性成就的踏腳石。

張瑋桓今次與比利時拍檔甘賓（Magali Kempen）攜手捧起雙打獎盃。 WTA Morocco 社交媒體

張瑋桓今次與比利時拍檔甘賓（Magali Kempen）跳水慶祝。 WTA Morocco 社交媒體

網球手張瑋桓成為首位贏得WTA雙打錦標的香港球員。HKCTA圖片

網球手張瑋桓成為首位贏得WTA雙打錦標的香港球員。HKCTA圖片

在摩洛哥拉巴特爭奪個人首個WTA冠軍的過程中，張瑋桓與甘賓表現出色，以三場直落兩盤的勝利晉級決賽。決賽面對頭號種子組合蘇積雅迪（Aldila Sutjiadi）與施禾娜莉娃（Vera Zvonareva），雙方各取一盤，戰至決勝的第三盤「超級搶十」。在決勝盤落後4–5之際，這對中國香港–比利時組合連取五分，其中包括甘賓兩記強力回球，以及張瑋桓多次精準的斜線正手擊球，成功壓制對手。她們隨後憑甘賓的一記發球直接得分將比數拉開至9–5，並最終以 6–3、2–6、[10–6] 贏得比賽。

在奪得WTA 250摩洛哥公開賽雙打冠軍後，張瑋桓表示：「能夠捧起這座獎盃對我來說意義非凡，因為這場勝利並不只是今天在球場上取得，而是經歷了多年汗水與淚水所累積而成的成果。我曾三次打入WTA 250決賽，我知道自己必須跨過這個關口，才能邁向更高水平。我也非常感謝我出色的拍擋甘賓，在每一場比賽的高低起伏中與我並肩作戰。接下來，我的目標是衝擊500和1000級別的賽事，證明自己有能力在那裡立足。」

中國香港網球總會會長鄭明哲祝賀張瑋桓奪冠時表示：「我衷心祝賀張瑋桓及其團隊贏得這項極具意義的冠軍。這場標誌性的勝利不僅是香港網球的重要突破，同時也是女子體育的一大里程碑。我們深信，她的勝利將啟發新一代年輕女孩參與體育運動，並為自己的未來開創道路。這亦證明只要具備專注與毅力，香港運動員不僅能夠參與國際賽事，更能在頂級水平的舞台上取得成就。」

鄭明哲補充道：「只要具備正確的心態、付出努力，以及擁有良好的支援系統，有潛質的人才都能追逐成為職業運動員的夢想。在此，我們再次感謝政府、香港體育學院及各商業夥伴一直以來的鼎力支持，讓運動員能夠持續專注訓練，並在最高水平的舞台上展現實力。」

張瑋桓的WTA雙打排名正處於個人生涯新高第78位，預計將於下週進一步升至第71位。