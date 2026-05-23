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法網｜獲「翻生」機會 Coleman 法網正賽首圈將對比利時一哥

即時體育
更新時間：04:39 2026-05-23 HKT
發佈時間：04:39 2026-05-23 HKT

世界排名113位的香港網球一哥黃澤林（Coleman）獲法國網球公開賽「翻生」機會，受惠於有球手退賽，他以「幸運輸家」（Lucky Loser）身份首次躋身法網正賽，將對世界排名36位的比利時一哥Alexander Blockx，2人曾於3月多米尼加挑戰賽對壘，當時港將以1:2反負，今次法網給Coleman一次復仇機會。

Coleman 以「幸運輸家」首闖法網正賽。香港網總圖
Coleman 以「幸運輸家」首闖法網正賽。香港網總圖
Coleman Ig圖
Coleman Ig圖
Coleman Ig圖
Coleman Ig圖

Coleman 於周四（21號）晚的最後一圈法網外圍賽在力戰下以1:3不敵玻利維亞球手安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），原本無緣正賽，但在賽會更新了外圍賽球手的正賽分佈形勢後，Coleman以「幸運輸家」與21歲的Blockx 在正賽首圈對壘。

Coleman 及康堤在法網紅土場上。Coleman Ig圖
Coleman 及康堤在法網紅土場上。Coleman Ig圖
康堤及歌神爸爸陳奕迅連日來都在法網現場力撐Coleman。直播截圖
康堤及歌神爸爸陳奕迅連日來都在法網現場力撐Coleman。直播截圖

Coleman已經不是第一次以「幸運輸家」身份闖正賽，今次法網已是第3次，他於今年2月及3月期間分別在ATP 500的墨西哥公開賽及多米尼加挑戰賽同以「幸運輸家」獲正賽席位；Coleman跟Blockx正正是在多米尼加挑戰賽的8強碰頭，當時港將以6:4、5:7、3:6負對方，相隔2個月，2人再次碰頭（他們2人亦曾於2024年4月的釡山挑戰賽對過，Coleman以2:0取勝）。

Coleman對上一次闖入「大滿貫」正賽是去年8月底的美國公開賽，他當時創歷史躋身32強，只在決勝局不離俄國名將盧比利夫（Andrey Rublev）。

記者：徐嘉華

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