場地單車｜「短組教練」亞運前4個月突離任 車手：多少影響士氣

香港一眾精英場地單車代表周五（22號）到馬鞍山白石單車場出戰「全港場地單車錦標賽」，大家都希望在這個亞運最後一個資格賽拼盡，亦為今年10月上海世界場地單車錦標賽爭分，一眾主力都能登上最高獎台，包括「小女車神」李思穎奪捕捉賽冠軍；同場，港隊總教練達海飛（Herve）證實新西蘭籍「短組教練」Anthony Peden因家事離任，今奪男子爭先賽及凱林賽雙冠軍的杜棹熙坦言：「知道消息那一刻感不知所措及愕然，希望盡快有新教練帶我們備戰亞運。」

近月在「短組」賽有「起色」的杜棹熙在Anthony近2年多的帶領下（Anthony自2024年6月加入香港單車隊出任「短組」教練），他跟隊友翁浚皓、莫沚駿首奪亞洲錦標賽男子團體爭先賽銅牌，棹熙在上月香港站世界盃這項國際性大賽中，第一次躋身凱林賽決賽，最後得第5名，亦在同場的200米計時刷新個人最佳（PB）的9秒939，周五的全港賽連奪爭先賽及凱林賽「雙冠王」，開心之餘被問到有教Anthony離任，他說：「一知道時，多少會影響士氣，畢竟在亞運年，有教練的話，在比賽及訓練時可以適時指導我們，現在先用Anthony教我們的一套去練。」

杜棹熙

香港「短組」近兩屆亞運可謂波投重重，2023年杭州亞運前，當時的「短組」教練唐琪也是在亞運前半年離隊，今次輪到Anthony，確實令一眾正備戰亞運的「短組」車手感到無可奈何。杜棹熙表示經過消化這消息後，現在情緒好多了，特別是Anthony這2年多的教導很有幫助：「Anthony教了我們好多，無論是他個人的經驗，或者如何獨立應對比賽時的臨場問題及發揮，都能在備戰亞運時用得著。」

楊礎搖在女子爭先賽的200米初賽，以11秒809第三名入一對一淘汰賽。徐嘉華攝

徐嘉華攝

猛烈的太陽令楊礎搖也睜不開眼睛。徐嘉華攝

女子捕捉賽比賽，排頭位的Ceci準備就緒。徐嘉華攝

說回周五的比賽，大部份車手都是第一次在無遮無掩的白石單車場參加比賽，2位焦點車手杜棹熙及楊礎搖都交出功課，棹熙包辦爭先賽（決賽贏翁浚皓）及凱林賽冠軍（亞、季軍是莫沚駿及翁浚皓），礎搖贏爭先賽（決賽贏吳思穎），凱林賽由童森奪冠，亞、季軍是程嬿珊及吳思穎，礎搖第4名。

楊礎搖談到Anthony時不諱言「都大影響」，她說：「這兩次亞運都遇上教練在賽前幾個月離任，但Anthony給我們的鼓舞很多，亦給予我們好多不同意見，讓我們一步步去消化，在心態上，他令我們對自己更有信心，這些都很有幫助。」

「中長組」方面，「小女車神」李思穎（Ceci）一枝獨秀，她在6人的女子10公里捕捉賽（40圈）大熱奪冠，梁穎儀及師妹張履檾分奪亞、季軍。男子捕捉賽共有12位車手參加，結果伍柏亨、劉允祐及朱浚瑋分奪三甲。

記者/攝影：徐嘉華