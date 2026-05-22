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第二屆「希妤盃青少年女子邀請賽」參賽人數創新高 兩名青少年女將直闖美國AJGA頂級邀請賽

即時體育
更新時間：20:11 2026-05-22 HKT
發佈時間：20:11 2026-05-22 HKT

由中國香港高爾夫球協會主辦的第二屆「希妤盃青少年女子邀請賽」（「希妤盃」），今日在香港哥爾夫球會（球會）粉嶺舊球場圓滿落幕。賽事吸引來自香港及內地近40名13至18歲的優秀青少年女子球手參加，賽事原定為期兩天，惟受暴雨天氣影響壓縮為一日18洞決勝，考驗一眾年輕球手的應變力。最終由年僅 16 歲的湖南球手周家欣（72桿，低標準兩桿）在緊湊的18洞賽事勇奪冠軍，13 歲的港隊成員黃雅欣（75桿，高標準一桿）則摘下亞軍。兩名優勝者將獲得美國青少年高爾夫協會（AJGA）頂級賽事「Ninja 邀請賽」的參賽資格，並於今年 9 月遠赴美國佛羅里達州出戰，與全球最頂尖的青少年球手同場較技，邁向國際舞台。

「希妤盃」創辦人、2024 巴黎奧運高球項目銅牌得主、女子美巡賽球手兼球會名譽會員林希妤表示，希望透過「希妤盃」作為平台，將年青大灣區球手帶上國際舞台，支持她們追尋高球夢。她說：「我希望更多年青女子高球手勇敢挑戰自我，享受揮桿樂趣。今次比賽有數十名具潛質的球手在場上揮桿爭勝，我為她們的努力喝采，也為她們的無限未來感到振奮。」此外，林希妤已報名六月的美國公開賽，以行動作為榜樣，鼓勵新一代球手堅持夢想。

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊先生表示：「近年香港女子球手表現愈加出色，備受關注。對本地及內地青少年而言，『希妤盃』是一個難得機會，讓她們爭取 AJGA 頂級邀請賽資格，在國際賽事累積經驗，為未來更多佳績奠下基礎。我亦特別感謝林希妤對大灣區青少年高球發展的付出，既為年青球員提供寶貴機會，也促進本地與內地青少年之間的交流切磋。」

香港哥爾夫球會會長呂慶耀先生指出：「這次比賽選址於粉嶺『舊球場』舉行，縱使首日天氣欠佳，無損球手奪冠的決心，也印證『舊球場』的韌性，在豪雨影響下仍能順利辦賽。我們亦感謝球會名譽會員林希妤對青年球手的鼎力支持，這與球會推動高球普及化和精英化的理念高度一致。我們將繼續與林希妤攜手合作，為新一代球手搭建更多通往世界舞台的橋樑。」 

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