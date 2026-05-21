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法網｜黃澤林第三圈外圍賽 陳奕迅 康堤 跟Coleman教練排排坐 繼續現場力撐

即時體育
更新時間：23:13 2026-05-21 HKT
發佈時間：23:13 2026-05-21 HKT

香港網球一哥黃澤林（Coleman）無緣法國網球公開賽正賽，他今日（21號）跟同為21歲的玻利維亞球手安祖路（Juan Carlos Prado Angelo）打了2小時22分，在全場接近爆滿下包括「歌神」陳奕迅及愛女康堤繼續是坐上客，可惜力戰下以4:6、6:3、3:6敗陣，但仍創他在法網的最佳成績。

Coleman跟對手打足三盤落敗，有點可惜。直播截圖
Coleman跟對手打足三盤落敗，有點可惜。直播截圖

 

「歌神」陳奕迅及愛女康堤繼續是法網座上客，他們今日坐在Coleman教練James的旁邊。直播截圖
「歌神」陳奕迅及愛女康堤繼續是法網座上客，他們今日坐在Coleman教練James的旁邊。直播截圖
直播截圖
直播截圖
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第三圈外圍賽移師較大的球場進行，場內有不少球迷為世界排名113位的Coleman打氣，當然包括「歌神」陳奕迅及愛女康堤，他們跟Coleman教練James坐在一起，亦有外國球迷帶著「Let’s go Coleman」紙牌為他打氣，當Coleman落後時，「Let’s go Coleman Let’s go」的打氣聲不絕。

有外籍球迷帶著「Let’s go Coleman」的紙牌為Coleman打氣。直播截圖
有外籍球迷帶著「Let’s go Coleman」的紙牌為Coleman打氣。直播截圖

甫開局，比Coleman細幾個月的世界排名178位的安祖路已打破Coleman發球局，隨後雙方互有得分，可惜在第一局開出7個「A士球」的Coleman找不到破對方發球局的機會，以4:6先失第一盤，歷時64分鐘。

賽場內不時聽到Let’s go Coleman Let’s go的打氣聲，在第2盤開局，Coleman還以顏色，率先打破對方發球局，不過底線抽擊十分硬淨的Angelo在第5局打破Coleman發球局，幸港將在第8局再破對方一次，終以6:3扳成平手，此局需時42分鐘。

對手安祖路贏波後忍不住瞓地慶祝。直播截圖
對手安祖路贏波後忍不住瞓地慶祝。直播截圖

到決勝局，Coleman 越戰越勇，在第3局已打破對方發球局，但很快被對手在第4局破發，雙方打成2:2均勢，對手在第6局再次破Coleman發球，港將終以3:6下馬；他今仗共發出10個「A士球」，亦是比以往兩屆法網未嚐一勝的戰績進步不少，可惜未能繼美網後再次晉級「大滿貫」正賽。

記者：徐嘉華

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