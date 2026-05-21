法網｜不滿獎金分紅比例！ 頂尖球手發起「15分鐘採訪」抗議行動

法國網球公開賽開鑼在即，球場外卻先燃起「火藥味」！據英國《衛報》報導，一眾世界頂尖網球員正醞釀一場集體抗議行動，計劃在周五及周六的法網賽前新聞發佈會及電視訪問中，嚴格遵守「15分鐘限時令」，時間一到便會立即離場。此舉旨在抗議大滿貫賽會分配予球員的獎金比例過低，並要求增加分紅及在賽程安排上獲得更大話語權。

15分鐘寓意15%分紅比例

這場所謂的「按章工作」抗議行動，其「15分鐘」的時限並非隨意設定，而是具有強烈的象徵意義。球員代表指出，這代表了目前四大滿貫賽事普遍僅將總收入的15%，分配作為球員獎金的現狀。

據悉，這項行動已傳達給男、女子單打世界排名前200位的大部分球員。雖然球員可自由決定是否參與，但不少前十名的頂尖球星均表現積極，要求賽會提高分紅比例、增加福利供款，並讓球員在賽程編排等決策上有更多參與權。

法網獎金升幅墊底 轉播商成針對目標

雖然今年法網的總獎金已增加了9.5%，但對比其他大滿貫賽事顯得相形見絀。去年美網的獎金增幅高達20%，而今年一月的澳網亦有近16%的增長。為了增加談判籌碼，球員計劃將矛頭指向法網的主要商業合作夥伴，尤其是如TNT Sports等擁有龐大轉播權的媒體中心。球員希望透過限制訪問時間，影響轉播商的內容產出，從而向法國網球總會施壓。

賽會表示遺憾 稱願進行對話

對於球員的「限時訪問」威脅，法國網球總會發表聲明表示「遺憾」，並強調賽會已準備好與球員進行「直接且建設性的對話」。

目前尚不清楚這場「15分鐘抗議」會否延續至周日開始的正賽階段。若頂尖球星在正賽期間依然堅持賽後訪問「15分鐘準時收工」，無疑將對法網的媒體轉播和公關形象造成重大打擊。這場關於獎金分配的博弈，恐將成為今年法網最受關注的場外風暴。