法網｜康堤偕父親陳奕迅法網高調力撐黃澤林
更新時間：13:32 2026-05-21 HKT
發佈時間：13:32 2026-05-21 HKT
發佈時間：13:32 2026-05-21 HKT
香港網球一哥黃澤林（Coleman）在法國網球公開賽外圍賽越戰越勇，今晚（21號）香港時間約7時半將出戰最後一圈外圍賽對細自己一歲的玻利維亞安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），若成功，將是他第一次闖入法網正賽，場上鬥得激烈，場內亦星光閃耀，「歌神」陳奕迅及愛女康堤坐正第一排為Coleman打氣，賽後港將也跟二人抱抱感謝現場力撐。
現世界排名113位的Coleman在過去兩屆法國外圍賽的戰績都是首圈出局，泥地場對快上快落的Coleman並不是太喜愛的場地，來到今屆法網外圍賽，他被編為4號種籽，但頭2圈外圍賽都要打足3盤才分出勝負，包括首圈以6:2、4:6、7:6勝英國的比利夏里斯（Billy Harris），次圈以7:5、2:6、6:1勝捷克的哥拿（Zdenek Kolar），躋身入今晚最後一圈外圍賽。
透過直播時看到，早前已默認跟Coleman拍拖的康堤跟陳奕迅戴著法網証坐在觀眾席第一排，頭戴型格頭巾的康堤不時為Coleman拍掌打氣，到Coleman險勝贏波離場前，也行到二人身邊抱抱，難得他們遠赴法國撐自己場，相信對Coleman來說是一大鼓舞。
記者：徐嘉華
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