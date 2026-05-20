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法網｜狂轟15球Ace力挫對手 黃澤林闖第3圈距正賽一步之遙

即時體育
更新時間：23:40 2026-05-20 HKT
發佈時間：23:40 2026-05-20 HKT

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）周三繼續出戰法國網球公開賽外圍賽次圈賽事，迎戰世界排名第162位的29歲捷克球手哥拿（Zdenek Kolar）。Coleman今仗再度經歷三盤激戰，最終以7:5、2:6、6:1力克對手，勇闖外圍賽第三圈，距離連續兩年殺入法網正賽僅一步之遙。

硬撼泥地專家 盤末破發先拔頭籌

哥拿堪稱「泥地專家」，職業生涯曾奪得6項泥地ATP挑戰賽冠軍。雙方首盤隨即陷入膠著，互保發球局戰至6:5。在關鍵的第12局，Coleman頂住壓力，一鼓作氣成功破發，以7:5先下一城。不過，哥拿在第二盤展現出泥地專家的實力，兩度打破Coleman的發球局，以6:2扳回一盤。

決勝盤勢如破竹 迎戰玻利維亞小將爭出線

回到統一起跑線後，黃澤林在決勝的第三盤迎來大爆發。他憑藉強勁的發球頻頻得分，單盤打出6個「Ace球」，全場比賽更轟出15個「Ace球」，氣勢如虹地連下5局，最終以6:1勢如破竹拿下第三盤，總盤數2:1強勢淘汰對手。

順利晉級外圍賽第三圈後，Coleman距離連續兩屆躋身法網正賽只差最後一關。他將於下一圈迎戰世界排名第178位的21歲玻利維亞小將安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），力爭再創香港網壇歷史。
 

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