Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法網｜力爭連續兩年殺入正賽 黃澤林激戰三盤險勝晉外圍賽次圈

即時體育
更新時間：20:34 2026-05-19 HKT
發佈時間：20:34 2026-05-19 HKT

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）今日出戰法國網球公開賽外圍賽首圈賽事。繼去年在法網「闖三關」勇晉正賽後，這名21歲港將今年再度出擊，力爭正賽席位。面對英國球手比利夏里斯（Billy Harris），Coleman在激戰三盤下以盤數2:1力克對手，有驚無險晉身外圍賽次圈。

無懼天雨擾局 首盤迅速入局

現年21歲的Coleman近期狀態大勇，本月初勇奪ATP江西挑戰賽錦標，成為香港史上首位贏得ATP挑戰賽單打冠軍的球手，世界排名更一度攀升至生涯新高的第110位。今仗面對世界排名第149位的夏里斯，賽前因天雨關係延遲了近個半小時才開打。不過，Coleman的火熱狀態未受影響，首盤迅速入局，以6:2先下一城。第二盤對手夏里斯展開反撲，Coleman以4:6失守，被扳平盤數1:1。

決勝盤遭窮追 「搶十」展現大心臟

在外圍賽三盤兩勝的賽制下，進入決勝的第三盤戰況峰迴路轉。Coleman開局即先發制人，一度領先局數至4:1；然而夏里斯隨後發威，強勢將局數追成4:4平手。雙方其後爭持不下，戰至6:6平手，需以「搶十」決勝局分勝負。

在關鍵的「搶十」階段，黃澤林再度先聲奪人領先3:1，及後雖被對手追平4:4，但他迅速調整並重新掌控大局，展現出強大的心理質素，最終以10:7奠定勝局。總計黃澤林以6:2、4:6及7:6（10:7）險勝對手，順利躋身法網外圍賽第二圈，向正賽資格再邁進一步。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:32
九龍城男判頭維修冷氣機墮樓亡 疑無安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣腳 妻及6歲兒頓失所依
突發
4小時前
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
6小時前
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
02:30
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
14小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
11小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
8小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
23小時前
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
00:52
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
12小時前