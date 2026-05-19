法網｜力爭連續兩年殺入正賽 黃澤林激戰三盤險勝晉外圍賽次圈

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）今日出戰法國網球公開賽外圍賽首圈賽事。繼去年在法網「闖三關」勇晉正賽後，這名21歲港將今年再度出擊，力爭正賽席位。面對英國球手比利夏里斯（Billy Harris），Coleman在激戰三盤下以盤數2:1力克對手，有驚無險晉身外圍賽次圈。

無懼天雨擾局 首盤迅速入局

現年21歲的Coleman近期狀態大勇，本月初勇奪ATP江西挑戰賽錦標，成為香港史上首位贏得ATP挑戰賽單打冠軍的球手，世界排名更一度攀升至生涯新高的第110位。今仗面對世界排名第149位的夏里斯，賽前因天雨關係延遲了近個半小時才開打。不過，Coleman的火熱狀態未受影響，首盤迅速入局，以6:2先下一城。第二盤對手夏里斯展開反撲，Coleman以4:6失守，被扳平盤數1:1。

決勝盤遭窮追 「搶十」展現大心臟

在外圍賽三盤兩勝的賽制下，進入決勝的第三盤戰況峰迴路轉。Coleman開局即先發制人，一度領先局數至4:1；然而夏里斯隨後發威，強勢將局數追成4:4平手。雙方其後爭持不下，戰至6:6平手，需以「搶十」決勝局分勝負。

在關鍵的「搶十」階段，黃澤林再度先聲奪人領先3:1，及後雖被對手追平4:4，但他迅速調整並重新掌控大局，展現出強大的心理質素，最終以10:7奠定勝局。總計黃澤林以6:2、4:6及7:6（10:7）險勝對手，順利躋身法網外圍賽第二圈，向正賽資格再邁進一步。