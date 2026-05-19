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香港培正小學男子籃球隊 第三度實現大滿貫

即時體育
更新時間：16:09 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:09 2026-05-19 HKT

本年度九龍南區小學校際籃球比賽於二至三月展開，香港培正小學男子籃球隊奪冠，並取得第二十三屆全港小學區際籃球賽入場劵。全港賽決賽於5月3日在伊利沙伯體育館進行，九龍南區蟬聯男子組寶座，取得校際賽及全港賽十一連勝的佳績，是繼2022-23年度後，第三度實現「大滿貫」！

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今屆是陳翊麟首任培正小學男子籃球校隊主教練，他指學校、學生及家長配合度高，球員本身基礎紮實。對於球隊成功達成大滿貫，他感謝同學和家長的努力付出，寄望同學能再接再厲，延續佳績。

球員擁有穩固的籃球基礎，與學校設有年齡梯隊息息相關。U8、U10等梯隊由預備校隊主教練呂能威負責，他表示，透過梯隊訓練，為初小球員打好基礎，累積比賽經驗，對日後銜接校隊有極大幫忙。

球隊的奪冠之路並非一帆風順，隊長鄭旭迪表示，球隊過往在兩屆校際賽中屈居亞軍，其後特意針對防守加強訓練，以奪得校際及全港賽冠軍為目標，在團隊努力下完成心願，並且與隊友王建樂同獲校際及全港賽傑出運動員，這份成績是他最珍貴的畢業禮物。

控球後衛陳向成和大前鋒黎栢熙同樣是球隊副隊長，他們表示，球隊透過日常練習、加時訓練及訓練營建立緊密的團隊合作精神，十分感謝教練團、老師及家長的支持。

課外活動高級主任麥子健表示：「我、鄭爾言副主任同為培正畢業生，而占士亦為培正家長，能夠回饋學校，一切都是值得。學校提供充足資源，支持各隊伍訓練，透過體育老師和同學的努力，致力延續學校體育文化。」

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